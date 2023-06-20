https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/takie-obstoyatelstva-chvala-i-mezentseva-o-peredache-moschey-simona-kananita-sukhumskomu-soboru-1046422720.html

Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору

Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору

Президент благотворительного Фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева и директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T13:12+0300

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Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору

Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору Благовещения Пресвятой Богородицы мощи апостола Симона Кананита в понедельник, 19 июня. Передача мощей Симона Кананита Сухумскому Кафедральному собору Благовещения Пресвятой Богородицы произошла по инициативе Императорского православного палестинского общества. В дар кафедральному собору также был передан медальон-реликварий "Святой апостол Симон Кананит", который хранился у директора Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чвалы. Серебряный с золочением медальон датируется предположительно последней четвертью XVII-началом XVIII века, произведен в Италии.О значении этих даров в эфире радио Sputnik рассказали президент благотворительного Фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева и директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александр Чвала.Подробности слушайте в аудиофайле.

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