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Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору
Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору
Президент благотворительного Фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева и директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова... 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T13:12+0300
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Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору
Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору
Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору Благовещения Пресвятой Богородицы мощи апостола Симона Кананита в понедельник, 19 июня. Передача мощей Симона Кананита Сухумскому Кафедральному собору Благовещения Пресвятой Богородицы произошла по инициативе Императорского православного палестинского общества. В дар кафедральному собору также был передан медальон-реликварий "Святой апостол Симон Кананит", который хранился у директора Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чвалы. Серебряный с золочением медальон датируется предположительно последней четвертью XVII-началом XVIII века, произведен в Италии.О значении этих даров в эфире радио Sputnik рассказали президент благотворительного Фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева и директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александр Чвала.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, русская православная церковь, мощи, святые, такие обстоятельства, аудио
подкасты, абхазия, русская православная церковь, мощи, святые, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Чвала и Мезенцева о передаче мощей Симона Кананита Сухумскому собору
13:12 20.06.2023 (обновлено: 13:13 20.06.2023)
Президент благотворительного Фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева и директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александр Чвала в эфире радио Sputnik о передаче православных святынь Абхазии.
Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору Благовещения Пресвятой Богородицы мощи апостола Симона Кананита в понедельник, 19 июня. Передача мощей Симона Кананита Сухумскому Кафедральному собору Благовещения Пресвятой Богородицы произошла по инициативе Императорского православного палестинского общества. В дар кафедральному собору также был передан медальон-реликварий "Святой апостол Симон Кананит", который хранился у директора Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чвалы. Серебряный с золочением медальон датируется предположительно последней четвертью XVII-началом XVIII века, произведен в Италии.
О значении этих даров в эфире радио Sputnik рассказали президент благотворительного Фонда Святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева и директор научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александр Чвала.
Подробности слушайте в аудиофайле
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