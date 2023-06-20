https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/takie-obstoyatelstva-peschanaya-o-tom-kak-posle-evakuatsii-iz-donetska-ostalas-v-abkhazii-1046429836.html

Такие обстоятельства: Песчаная о том, как после эвакуации из Донецка осталась в Абхазии

Такие обстоятельства: Песчаная о том, как после эвакуации из Донецка осталась в Абхазии

20 июня отмечает Всемирный день беженцев. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T15:49+0300

2023-06-20T15:49+0300

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Такие обстоятельства: Песчаная о том, как после эвакуации из Донецка осталась в Абхазию Такие обстоятельства: Песчаная о том, как после эвакуации из Донецка осталась в Абхазию

20 июня отмечает Всемирный день беженцев. В конце февраля 2022 года в Абхазию при содействии МЧС республики приехали жители Донецкой и Луганской народных республик. Они поселились и какое-то время проживали в сухумском пансионате "Айтар". Как обустроились люди, насколько удалось им наладить свою жизнь и какие планы строят на будущее, в эфире радио Sputnik рассказала жительница Донецка Татьяна Песчаная, которая проживает в Сухуме уже полтора года. "Мы покинули город экстренно. За неделю нам сказали, что будет эвакуация всего города. Главное - безопасность ребенка, поэтому мы не задумывались, куда нас везут. Собрали чемоданы, взяла дочку, маму и щенка, и приехали сюда. Абхазия приняла нас душевно, все сработали очень быстро... В Абхазию попали наугад. Были сформированы автобусы, и мы не знали кого куда повезут. Когда меня сюда привезли, я была безумно рада. Раньше я была здесь, как отдыхающая и влюбилась в эту страны. И мы хотим продолжить здесь жить", - рассказала Татьяна Песчаная. По ее словам, беженцам в Абхазии была оказана огромная помощь как финансовая, так и медицинская."Абсолютно никаких финансовых затрат с нашей стороны не было. Работали психологи, круглосуточно работали администрация пансионата, горничные, дежурило МЧС, питание было такое, которого никто не ожидал - шведская линия, три вида горячего, салаты, выпечка, молочка. Низкий поклон всем!", - рассказала Татьяна. На сегодняшний день маме с ребенком предоставлено проживание в пансионате. Татьяна устроилась на работу там же в столовой. "Я планирую здесь остаться навсегда, потому что Абхазия - это мой второй дом. Как только я впервые приехала сюда отдыхать, я сразу поняла, что хочу здесь жить. Я оптимист и вижу всегда только прекрасное", - поделилась Песчаная. Подробности интервью можно узнать в аудиофайле.

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