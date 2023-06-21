https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/aktsiya-svecha-pamyati-proshla-v-sukhume-1046471704.html

Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме

Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме

Организаторы - Представительство Россотрудничества, Посольство России в Абхазии и Администрации Сухума. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

вов

абхазия

свеча памяти

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Международная акция "Свеча Памяти" прошла в Сухуме у могилы Неизвестного солдата. После возложения участники мероприятия зажгли свечи, которыми выложили слово "Помним". 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. На фронтах ВОВ сражались с врагом более 55,5 тысяч сынов и дочерей Абхазии, треть из них не вернулась домой.

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