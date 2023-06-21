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Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме
Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме
Организаторы - Представительство Россотрудничества, Посольство России в Абхазии и Администрации Сухума. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T21:34+0300
2023-06-21T21:34+0300
2023-06-21T21:34+0300
в абхазии
сухум
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свеча памяти
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Международная акция "Свеча Памяти" прошла в Сухуме у могилы Неизвестного солдата. После возложения участники мероприятия зажгли свечи, которыми выложили слово "Помним". 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. На фронтах ВОВ сражались с врагом более 55,5 тысяч сынов и дочерей Абхазии, треть из них не вернулась домой.
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сухум, вов, абхазия, свеча памяти
сухум, вов, абхазия, свеча памяти
Акция "Свеча памяти" прошла в Сухуме
Организаторы - Представительство Россотрудничества, Посольство России в Абхазии и Администрации Сухума.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Международная акция "Свеча Памяти" прошла в Сухуме у могилы Неизвестного солдата.
Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, который отмечается во всем мире накануне начала Великой Отечественной войны.
После возложения участники мероприятия зажгли свечи, которыми выложили слово "Помним".
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз – началась Великая Отечественная война. На фронтах ВОВ сражались с врагом более 55,5 тысяч сынов и дочерей Абхазии, треть из них не вернулась домой.