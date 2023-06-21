https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/bolee-119-tysyach-chelovek-posetili-ritsinskiy-park-za-shest-mesyatsev--1046456413.html

Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк за шесть месяцев

Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк за шесть месяцев

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк с 1 января по 20 июня 2023 года, сообщает Минтуризма Абхазии. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T16:35+0300

2023-06-21T16:35+0300

2023-06-21T16:35+0300

в абхазии

туризм

минтуризма

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/12/1033058482_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_013806c421c3dce73783844fde387e3e.jpg

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк с 1 января по 20 июня 2023 года, сообщает Минтуризма Абхазии.За аналогичный период 2022 года парк посетили 148 666 человек, а объем финансовых поступлений составил 81 млн 889 тыс 200 руб.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туризм, минтуризма, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)