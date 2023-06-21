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Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк за шесть месяцев
Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк за шесть месяцев
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк с 1 января по 20 июня 2023 года, сообщает Минтуризма Абхазии. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T16:35+0300
2023-06-21T16:35+0300
2023-06-21T16:35+0300
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк с 1 января по 20 июня 2023 года, сообщает Минтуризма Абхазии.За аналогичный период 2022 года парк посетили 148 666 человек, а объем финансовых поступлений составил 81 млн 889 тыс 200 руб.
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туризм, минтуризма, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
туризм, минтуризма, абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк за шесть месяцев
СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Более 119 тысяч человек посетили Рицинский парк с 1 января по 20 июня 2023 года, сообщает Минтуризма Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, объем финансовых поступлений составил 79 млн 317 тыс 800 руб.
За аналогичный период 2022 года парк посетили 148 666 человек, а объем финансовых поступлений составил 81 млн 889 тыс 200 руб.