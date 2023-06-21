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Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города

Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города

Разработчик ГИС-карты Сухума, директор компании "Карта" Ахра Бжания в эфире радио Sputnik рассказал, для чего нужна цифровая карта, как она повлияет на решение... 21.06.2023, Sputnik Абхазия

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2023-06-21T11:10+0300

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Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города

Совместный проект столичной администрации и компании "Карта" был сделан с использованием всех доступных современных технологий, как программных, так и аппаратных. Получился рабочий продукт, который можно использовать, развивать и интегрировать с другими системами, отметил Бжания в интервью радио."Современные ГИС – это цифровая копия города. Все, что есть в нашем городе, под землей, над землей, все объекты инфраструктуры, к примеру, все коммуникации, электричество, канализации, водопровод, технические линии связи, телефония, ливневая канализация, все отображено в карте. Кроме того, в наше городское хозяйство входит жилой и нежилой фонд, здания, сооружения, технические сооружения, зеленое хозяйство, берегоукрепление, объекты культурного наследия, все это интегрировано в единую систему. Она работает как слоенный пирог. Каждая служба города, например, электричество, представлено на карте одним слоем, водопровод – другим слоем. Каждый раз если хотите что-то наблюдать, анализировать, можно отключать один слой и оставлять только тот, что вас интересует", – рассказал Бжания.Говоря о проделанной работе, директор компании "Карта" отметил, что проведена кропотливая работа, где собраны все архивные материалы."Не могу сказать, что эти данные абсолютно адекватны. Но 90% соответствует действительности, инфраструктура не так часто меняется. Тем не менее, если есть изменения, то они должны вноситься теми людьми, которые используют эту карту", – сказал Бжания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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