https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/bzhaniya-o-gis-karte-sukhuma-elektronnyy-dvoynik-goroda--1046425498.html
Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города
Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города
Разработчик ГИС-карты Сухума, директор компании "Карта" Ахра Бжания в эфире радио Sputnik рассказал, для чего нужна цифровая карта, как она повлияет на решение... 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T11:10+0300
2023-06-21T11:10+0300
2023-06-21T11:21+0300
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Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города
Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города
Совместный проект столичной администрации и компании "Карта" был сделан с использованием всех доступных современных технологий, как программных, так и аппаратных. Получился рабочий продукт, который можно использовать, развивать и интегрировать с другими системами, отметил Бжания в интервью радио."Современные ГИС – это цифровая копия города. Все, что есть в нашем городе, под землей, над землей, все объекты инфраструктуры, к примеру, все коммуникации, электричество, канализации, водопровод, технические линии связи, телефония, ливневая канализация, все отображено в карте. Кроме того, в наше городское хозяйство входит жилой и нежилой фонд, здания, сооружения, технические сооружения, зеленое хозяйство, берегоукрепление, объекты культурного наследия, все это интегрировано в единую систему. Она работает как слоенный пирог. Каждая служба города, например, электричество, представлено на карте одним слоем, водопровод – другим слоем. Каждый раз если хотите что-то наблюдать, анализировать, можно отключать один слой и оставлять только тот, что вас интересует", – рассказал Бжания.Говоря о проделанной работе, директор компании "Карта" отметил, что проведена кропотливая работа, где собраны все архивные материалы."Не могу сказать, что эти данные абсолютно адекватны. Но 90% соответствует действительности, инфраструктура не так часто меняется. Тем не менее, если есть изменения, то они должны вноситься теми людьми, которые используют эту карту", – сказал Бжания.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, администрация города сухум, аудио
подкасты, администрация города сухум, аудио
Бжания о ГИС-карте Сухума: электронный двойник города
11:10 21.06.2023 (обновлено: 11:21 21.06.2023)
Разработчик ГИС-карты Сухума, директор компании "Карта" Ахра Бжания в эфире радио Sputnik рассказал, для чего нужна цифровая карта, как она повлияет на решение задач планирования или проектирования, какие данные в ней отражены, и можно ли быть в них уверенными.
Совместный проект столичной администрации и компании "Карта" был сделан с использованием всех доступных современных технологий, как программных, так и аппаратных. Получился рабочий продукт, который можно использовать, развивать и интегрировать с другими системами, отметил Бжания в интервью радио.
"Современные ГИС – это цифровая копия города. Все, что есть в нашем городе, под землей, над землей, все объекты инфраструктуры, к примеру, все коммуникации, электричество, канализации, водопровод, технические линии связи, телефония, ливневая канализация, все отображено в карте. Кроме того, в наше городское хозяйство входит жилой и нежилой фонд, здания, сооружения, технические сооружения, зеленое хозяйство, берегоукрепление, объекты культурного наследия, все это интегрировано в единую систему. Она работает как слоенный пирог. Каждая служба города, например, электричество, представлено на карте одним слоем, водопровод – другим слоем. Каждый раз если хотите что-то наблюдать, анализировать, можно отключать один слой и оставлять только тот, что вас интересует", – рассказал Бжания.
Говоря о проделанной работе, директор компании "Карта" отметил, что проведена кропотливая работа, где собраны все архивные материалы.
"Не могу сказать, что эти данные абсолютно адекватны. Но 90% соответствует действительности, инфраструктура не так часто меняется. Тем не менее, если есть изменения, то они должны вноситься теми людьми, которые используют эту карту", – сказал Бжания.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.