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Кохорская ягода: плантация голубики в Абхазии

Кохорская ягода: плантация голубики в Абхазии

В некогда известном цитрусовом совхозе "Кохора" в 2019 году посадили восемь гектаров голубики, которую под абхазским брендом экспортируют в Россию. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T15:24+0300

2023-06-21T15:24+0300

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Посадку начали в 2019 году, продолжили в 2020-м, а первый урожай собрали в 2021 году. В 2022-м уже собрали пять-семь тонн, в этом году планируют – до 35 тонн. Сбор начинается в начале мая и продолжается до середины июля, а с марта по сентябрь за ягодой нужен тщательный уход и удобрение минералами.В день во время сбора на плантации работают до 120 человек. Все они местные жители – фермеры, крестьяне, учителя, школьники, студенты, домохозяйки. Сбор для них – редкая возможность подзаработать, в день они получают 1500 рублей.Предприятие ориентировано на экспорт в Россию. Кохорская голубика уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

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