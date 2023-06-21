Кохорская ягода: плантация голубики в Абхазии
В бывшем советском цитрусовом совхозе "Кохора" с 2019 года выращивают голубику.
В бывшем советском цитрусовом совхозе "Кохора" с 2019 года выращивают голубику.
Более 26 тысяч саженцев привезли в Абхазию из Польши и высадили на восьми гектарах земли.
Более 26 тысяч саженцев привезли в Абхазию из Польши и высадили на восьми гектарах земли.
Собирают голубику с мая по июль, в работе задействованы местные жители, преимущественно женщины.
Собирают голубику с мая по июль, в работе задействованы местные жители, преимущественно женщины.
Ягоды с кустов снимают аккуратно, по одной штуке, чтобы не повредить и не раздавить плод.
Ягоды с кустов снимают аккуратно, по одной штуке, чтобы не повредить и не раздавить плод.
В период сбора в день на поле трудятся более 100 человек.
В период сбора в день на поле трудятся более 100 человек.
Это крестьяне, фермеры, учителя, пенсионеры, школьники, студенты.
Это крестьяне, фермеры, учителя, пенсионеры, школьники, студенты.
В день сборщики получают 1500 рублей, это хороший дополнительный заработок для местных жителей, которые зачастую не могут найти работу.
В день сборщики получают 1500 рублей, это хороший дополнительный заработок для местных жителей, которые зачастую не могут найти работу.
Большую часть урожая вывозят в Россию, абхазскую голубику можно увидеть на прилавках магазинов в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи.
Большую часть урожая вывозят в Россию, абхазскую голубику можно увидеть на прилавках магазинов в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи.
Мужчины на поле без дела не остаются, они задействованы в тяжелом труде.
Мужчины на поле без дела не остаются, они задействованы в тяжелом труде.
Рабочий день сборщиков начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00. Для защиты от палящего солнца женщины вынуждены покрывать голову и руки.
Рабочий день сборщиков начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00. Для защиты от палящего солнца женщины вынуждены покрывать голову и руки.
В этом году на плантации планируют собрать до 35 тонн голубики.
В этом году на плантации планируют собрать до 35 тонн голубики.
Ягода нуждается в тщательной минерализации и защите от самых опасных для нее вредителей – дроздов, которые в прошлом году "собрали" до 1,5 тонны ягоды.
Ягода нуждается в тщательной минерализации и защите от самых опасных для нее вредителей – дроздов, которые в прошлом году "собрали" до 1,5 тонны ягоды.
Голубика в Кохоре хорошо прижилась. Из-за особого микроклимата она поспевает раньше, чем в соседней Грузии.
Голубика в Кохоре хорошо прижилась. Из-за особого микроклимата она поспевает раньше, чем в соседней Грузии.
Плоды аккуратно складывают в контейнеры, следят, чтобы среди ягод не попалась трава или сорняки.
Плоды аккуратно складывают в контейнеры, следят, чтобы среди ягод не попалась трава или сорняки.
Владелец плантации Елана Джопуа. Юрист по образованию она долгое время проработала на государственной службе, но решила сменить поле деятельности.
Владелец плантации Елана Джопуа. Юрист по образованию она долгое время проработала на государственной службе, но решила сменить поле деятельности.
Девушка считает, что подобные предприятия не только прибыльны, но и помогают решить проблему безработицы в восточной части республики.
Девушка считает, что подобные предприятия не только прибыльны, но и помогают решить проблему безработицы в восточной части республики.
Зачастую жители Галского и Ткуарчалского районов не могут найти себе работу по месту жительства, после школы многие уезжают учиться или работать в соседнюю Грузию.
Зачастую жители Галского и Ткуарчалского районов не могут найти себе работу по месту жительства, после школы многие уезжают учиться или работать в соседнюю Грузию.
"То есть, если несколько компаний смогут обеспечить Ткуарчалский и Галский район рабочими местами, я думаю, что оттока людей из этих районов не будет", - говорит Елана Джопуа.
"То есть, если несколько компаний смогут обеспечить Ткуарчалский и Галский район рабочими местами, я думаю, что оттока людей из этих районов не будет", - говорит Елана Джопуа.