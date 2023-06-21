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https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/kokhorskaya-yagoda-plantatsiya-golubiki-v-abkhazii-1046437478.html
Кохорская ягода: плантация голубики в Абхазии
Кохорская ягода: плантация голубики в Абхазии
В некогда известном цитрусовом совхозе "Кохора" в 2019 году посадили восемь гектаров голубики, которую под абхазским брендом экспортируют в Россию. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
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Посадку начали в 2019 году, продолжили в 2020-м, а первый урожай собрали в 2021 году. В 2022-м уже собрали пять-семь тонн, в этом году планируют – до 35 тонн. Сбор начинается в начале мая и продолжается до середины июля, а с марта по сентябрь за ягодой нужен тщательный уход и удобрение минералами.В день во время сбора на плантации работают до 120 человек. Все они местные жители – фермеры, крестьяне, учителя, школьники, студенты, домохозяйки. Сбор для них – редкая возможность подзаработать, в день они получают 1500 рублей.Предприятие ориентировано на экспорт в Россию. Кохорская голубика уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, галский район
фото , мультимедиа, абхазия, фото, галский район

Кохорская ягода: плантация голубики в Абхазии

15:24 21.06.2023 (обновлено: 15:29 21.06.2023)
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В некогда известном цитрусовом совхозе "Кохора" в 2019 году посадили восемь гектаров голубики, которую под абхазским брендом экспортируют в Россию.
Посадку начали в 2019 году, продолжили в 2020-м, а первый урожай собрали в 2021 году. В 2022-м уже собрали пять-семь тонн, в этом году планируют – до 35 тонн. Сбор начинается в начале мая и продолжается до середины июля, а с марта по сентябрь за ягодой нужен тщательный уход и удобрение минералами.
В день во время сбора на плантации работают до 120 человек. Все они местные жители – фермеры, крестьяне, учителя, школьники, студенты, домохозяйки. Сбор для них – редкая возможность подзаработать, в день они получают 1500 рублей.
Предприятие ориентировано на экспорт в Россию. Кохорская голубика уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.
© Sputnik / Марианна Кубрава

В бывшем советском цитрусовом совхозе "Кохора" с 2019 года выращивают голубику.

В бывшем советском цитрусовом совхозе &quot;Кохора&quot; с 2019 года выращивают голубику. - Sputnik Абхазия
1/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

В бывшем советском цитрусовом совхозе "Кохора" с 2019 года выращивают голубику.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Более 26 тысяч саженцев привезли в Абхазию из Польши и высадили на восьми гектарах земли.

Более 26 тысяч саженцев привезли в Абхазию из Польши и высадили на восьми гектарах земли. - Sputnik Абхазия
2/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Более 26 тысяч саженцев привезли в Абхазию из Польши и высадили на восьми гектарах земли.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Собирают голубику с мая по июль, в работе задействованы местные жители, преимущественно женщины.

Собирают голубику с мая по июль, в работе задействованы местные жители, преимущественно женщины. - Sputnik Абхазия
3/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Собирают голубику с мая по июль, в работе задействованы местные жители, преимущественно женщины.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ягоды с кустов снимают аккуратно, по одной штуке, чтобы не повредить и не раздавить плод.

Ягоды с кустов снимают аккуратно, по одной штуке, чтобы не повредить и не раздавить плод. - Sputnik Абхазия
4/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Ягоды с кустов снимают аккуратно, по одной штуке, чтобы не повредить и не раздавить плод.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В период сбора в день на поле трудятся более 100 человек.

В период сбора в день на поле трудятся более 100 человек. - Sputnik Абхазия
5/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

В период сбора в день на поле трудятся более 100 человек.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Это крестьяне, фермеры, учителя, пенсионеры, школьники, студенты.

Это крестьяне, фермеры, учителя, пенсионеры, школьники, студенты. - Sputnik Абхазия
6/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Это крестьяне, фермеры, учителя, пенсионеры, школьники, студенты.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В день сборщики получают 1500 рублей, это хороший дополнительный заработок для местных жителей, которые зачастую не могут найти работу.

В день сборщики получают 1500 рублей, это хороший дополнительный заработок для местных жителей, которые зачастую не могут найти работу. - Sputnik Абхазия
7/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

В день сборщики получают 1500 рублей, это хороший дополнительный заработок для местных жителей, которые зачастую не могут найти работу.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Большую часть урожая вывозят в Россию, абхазскую голубику можно увидеть на прилавках магазинов в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи.

Большую часть урожая вывозят в Россию, абхазскую голубику можно увидеть на прилавках магазинов в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи. - Sputnik Абхазия
8/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Большую часть урожая вывозят в Россию, абхазскую голубику можно увидеть на прилавках магазинов в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Мужчины на поле без дела не остаются, они задействованы в тяжелом труде.

Мужчины на поле без дела не остаются, они задействованы в тяжелом труде. - Sputnik Абхазия
9/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Мужчины на поле без дела не остаются, они задействованы в тяжелом труде.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Рабочий день сборщиков начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00. Для защиты от палящего солнца женщины вынуждены покрывать голову и руки.

Рабочий день сборщиков начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00. Для защиты от палящего солнца женщины вынуждены покрывать голову и руки. - Sputnik Абхазия
10/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Рабочий день сборщиков начинается в 8:00 и заканчивается в 17:00. Для защиты от палящего солнца женщины вынуждены покрывать голову и руки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

В этом году на плантации планируют собрать до 35 тонн голубики.

В этом году на плантации планируют собрать до 35 тонн голубики. - Sputnik Абхазия
11/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

В этом году на плантации планируют собрать до 35 тонн голубики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ягода нуждается в тщательной минерализации и защите от самых опасных для нее вредителей – дроздов, которые в прошлом году "собрали" до 1,5 тонны ягоды.

Ягода нуждается в тщательной минерализации и защите от самых опасных для нее вредителей – дроздов, которые в прошлом году &quot;собрали&quot; до 1,5 тонны ягоды. - Sputnik Абхазия
12/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Ягода нуждается в тщательной минерализации и защите от самых опасных для нее вредителей – дроздов, которые в прошлом году "собрали" до 1,5 тонны ягоды.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Голубика в Кохоре хорошо прижилась. Из-за особого микроклимата она поспевает раньше, чем в соседней Грузии.

Голубика в Кохоре хорошо прижилась. Из-за особого микроклимата она поспевает раньше, чем в соседней Грузии. - Sputnik Абхазия
13/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Голубика в Кохоре хорошо прижилась. Из-за особого микроклимата она поспевает раньше, чем в соседней Грузии.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Плоды аккуратно складывают в контейнеры, следят, чтобы среди ягод не попалась трава или сорняки.

Плоды аккуратно складывают в контейнеры, следят, чтобы среди ягод не попалась трава или сорняки. - Sputnik Абхазия
14/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Плоды аккуратно складывают в контейнеры, следят, чтобы среди ягод не попалась трава или сорняки.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Владелец плантации Елана Джопуа. Юрист по образованию она долгое время проработала на государственной службе, но решила сменить поле деятельности.

Владелец плантации Елана Джопуа. Юрист по образованию она долгое время проработала на государственной службе, но решила сменить поле деятельности. - Sputnik Абхазия
15/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Владелец плантации Елана Джопуа. Юрист по образованию она долгое время проработала на государственной службе, но решила сменить поле деятельности.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Девушка считает, что подобные предприятия не только прибыльны, но и помогают решить проблему безработицы в восточной части республики.

Девушка считает, что подобные предприятия не только прибыльны, но и помогают решить проблему безработицы в восточной части республики. - Sputnik Абхазия
16/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Девушка считает, что подобные предприятия не только прибыльны, но и помогают решить проблему безработицы в восточной части республики.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Зачастую жители Галского и Ткуарчалского районов не могут найти себе работу по месту жительства, после школы многие уезжают учиться или работать в соседнюю Грузию.

Зачастую жители Галского и Ткуарчалского районов не могут найти себе работу по месту жительства, после школы многие уезжают учиться или работать в соседнюю Грузию. - Sputnik Абхазия
17/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

Зачастую жители Галского и Ткуарчалского районов не могут найти себе работу по месту жительства, после школы многие уезжают учиться или работать в соседнюю Грузию.

© Sputnik / Марианна Кубрава

"То есть, если несколько компаний смогут обеспечить Ткуарчалский и Галский район рабочими местами, я думаю, что оттока людей из этих районов не будет", - говорит Елана Джопуа.

&quot;То есть, если несколько компаний смогут обеспечить Ткуарчалский и Галский район рабочими местами, я думаю, что оттока людей из этих районов не будет&quot;, - говорит Елана Джопуа. - Sputnik Абхазия
18/18
© Sputnik / Марианна Кубрава

"То есть, если несколько компаний смогут обеспечить Ткуарчалский и Галский район рабочими местами, я думаю, что оттока людей из этих районов не будет", - говорит Елана Джопуа.

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