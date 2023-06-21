https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/liniya-surovikina-v-zone-spetsoperatsii-okazalas-kamnem-pretknoveniya-dlya-vsu-1046465039.html
"Линия Суровикина" в зоне спецоперации оказалась камнем преткновения для ВСУ
"Линия Суровикина" в зоне спецоперации оказалась камнем преткновения для ВСУ
"Линия Суровикина" — оборонительная система, первый контур которой состоит из десятков укрепленных огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные... 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T16:47+0300
2023-06-21T16:47+0300
2023-06-21T16:53+0300
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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. "Линия Суровикина" возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров, пишет RT со ссылкой на Военную хронику.В материале говорится, что сеть оборонительных рубежей "подпирает" мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолетов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500, которые оснащены модулями планирования и коррекции.Авиация действует "каруселью" в случае прорыва группы с техникой ВСУ на одном из огневых рубежей: вертолеты отрабатывают по наземным целям, подключаются штурмовики и бомбардировщики, после попадания по цели вертолеты снова вступают в бой, а затем ситуация повторяется.В разборе Военной хроники отмечается, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии "наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в маневренное", однако ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня."За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне — то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налетам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара", — пишет Военная хроника.Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.
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россия, украина, армия
"Линия Суровикина" в зоне спецоперации оказалась камнем преткновения для ВСУ
16:47 21.06.2023 (обновлено: 16:53 21.06.2023)
"Линия Суровикина" — оборонительная система, первый контур которой состоит из десятков укрепленных огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik
. "Линия Суровикина" возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров, пишет RT
со ссылкой на Военную хронику.
"Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами. При этом короткие логистические маршруты позволяют ВС России оперативно перебрасывать резервы с одного участка на другой без ущерба для боеготовности на фронте. Проще говоря, где бы ни потребовалось усилить огневые возможности, организовать это можно не снимая войска с другого участка фронта", — цитирует RT Военную хронику.
В материале говорится, что сеть оборонительных рубежей "подпирает" мощная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолетов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500, которые оснащены модулями планирования и коррекции.
Авиация действует "каруселью" в случае прорыва группы с техникой ВСУ на одном из огневых рубежей: вертолеты отрабатывают по наземным целям, подключаются штурмовики и бомбардировщики, после попадания по цели вертолеты снова вступают в бой, а затем ситуация повторяется.
В разборе Военной хроники отмечается, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии "наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в маневренное", однако ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня.
"За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне — то есть на территориях, заранее определенных не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налетам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара", — пишет Военная хроника.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.