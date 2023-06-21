https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/mchs-abkhazii-chetvertye-sutki-prodolzhayutsya-poiski-rebenka-kotorogo-uneslo-rekoy-1046470222.html
МЧС Абхазии: четвертые сутки продолжаются поиски ребенка, которого унесло рекой
МЧС Абхазии: четвертые сутки продолжаются поиски ребенка, которого унесло рекой
Несчастный случай произошел вечером в субботу, 17 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T19:50+0300
2023-06-21T19:50+0300
2023-06-21T19:50+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Четвертые сутки продолжаются поиски четырехлетнего мальчика из Белоруссии, которого унесло течением реки Гега.Результатов поиска пока нет. Спасатели уже исследователи устья реки Гега, в том числе с воздуха. Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту инцидента.Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.
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гагрский район, абхазия, мчс абхазии, происшествия
гагрский район, абхазия, мчс абхазии, происшествия
МЧС Абхазии: четвертые сутки продолжаются поиски ребенка, которого унесло рекой
Несчастный случай произошел вечером в субботу, 17 июня. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20:34.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Четвертые сутки продолжаются поиски четырехлетнего мальчика из Белоруссии, которого унесло течением реки Гега.
Результатов поиска пока нет. Спасатели уже исследователи устья реки Гега, в том числе с воздуха.
Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту инцидента.
Горная река Гега находится в Гагрском районе, это один из правых притоков реки Бзыбь и крупнейший из них.