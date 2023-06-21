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Межпарламентское сотрудничество обсудили Лаша Ашуба и Петр Толстой
Межпарламентское сотрудничество обсудили Лаша Ашуба и Петр Толстой
Встреча спикера Парламента Абхазии Лаши Ашбуа и зампредседателя Госдумы Петра Толстого состоялась в Москве 21 июня. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T20:50+0300
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Межпарламентское взаимодействие обсудили на встрече в Москве Лаша Ашуба и Петр Толстой. Абхазская сторона подняла вопрос облегчения процедуры прохождения госграницы между Абхазией и Россией. Зампредседателя Госдумы Петр Толстой отметил, что визит Вячеслава Володина в Абхазию и подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве - важная отправная точка для дальнейших действий. "Представители всех фракций, которые работают в комиссии, тоже готовы заниматься вопросами, которые мы сочтем важными. Это и экономическое сотрудничество, это темы границы, аэропорта. Тема инвестиций, которые могли бы инфраструктуру Абхазии восстановить", - отметил Толстой. Лаша Ашуба в свою очередь подчеркнул, что Россия на всех площадках поддерживает Абхазию. "Добрые традиции, которые закладывались в Госдуме в 90-ые годы, продолжаются новым поколением. Подписанное в декабре соглашение станет отправной точкой интенсивного процесса взаимодействия", - добавил спикер.Депутаты также затронули вопросы парламентского взаимодействия в части, касающейся гармонизации законодательства Абхазии и России. Российской Федерации. Участники встречи также высказались о том, что обозначенные вопросы необходимо включить в формирующуюся повестку дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, которая была создана в соответствии с Соглашением между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией о сотрудничестве от 1 декабря 2022 года. ⬇️
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парламент абхазии, госдума, россия, абхазия, политика
Межпарламентское сотрудничество обсудили Лаша Ашуба и Петр Толстой
20:50 21.06.2023 (обновлено: 21:34 21.06.2023)
Встреча спикера Парламента Абхазии Лаши Ашбуа и зампредседателя Госдумы Петра Толстого состоялась в Москве 21 июня.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Межпарламентское взаимодействие обсудили на встрече в Москве Лаша Ашуба и Петр Толстой.
Абхазская сторона подняла вопрос облегчения процедуры прохождения госграницы между Абхазией и Россией.
Зампредседателя Госдумы Петр Толстой отметил, что визит Вячеслава Володина в Абхазию и подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве - важная отправная точка для дальнейших действий.
"Представители всех фракций, которые работают в комиссии, тоже готовы заниматься вопросами, которые мы сочтем важными. Это и экономическое сотрудничество, это темы границы, аэропорта. Тема инвестиций, которые могли бы инфраструктуру Абхазии восстановить", - отметил Толстой.
Лаша Ашуба в свою очередь подчеркнул, что Россия на всех площадках поддерживает Абхазию.
"Добрые традиции, которые закладывались в Госдуме в 90-ые годы, продолжаются новым поколением. Подписанное в декабре соглашение станет отправной точкой интенсивного процесса взаимодействия", - добавил спикер.
Депутаты также затронули вопросы парламентского взаимодействия в части, касающейся гармонизации законодательства Абхазии и России.
Российской Федерации. Участники встречи также высказались о том, что обозначенные вопросы необходимо включить в формирующуюся повестку дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, которая была создана в соответствии с Соглашением между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией о сотрудничестве от 1 декабря 2022 года. ⬇️