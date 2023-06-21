https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/novoafonskuyu-pescheru-za-shest-mesyatsev-posetilo-pochti-72-tysyachi-chelovek-1046446292.html

Новоафонскую пещеру за шесть месяцев посетили почти 72 тысячи человек

Новоафонскую пещеру за шесть месяцев посетили почти 72 тысячи человек

В 2022 году Новоафонская пещера заработала от продажи билетов почти 268,3 тысячи рублей с учетом повышения стоимости билетов с 500 до 700 рублей. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Новоафонскую пещеру с 1 января по 20 июня 2023 года посетил 71 871 человек, сообщили в Министерстве туризма Абхазии. За аналогичный период 2022 года пещеру посетили 76 534 человека, а объем финансовых поступлений составил 46 млн 863 тыс 700 руб.

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