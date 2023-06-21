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Память российских миротворцев почтили в Абхазии

Память российских миротворцев почтили в Абхазии

Российская миротворческая операция проходила в Абхазии с 1994 по 2008 годы и была прекращена после признания независимости республики Россией. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T11:45+0300

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Возложение цветов к Мемориалу российскому миротворцу состоялось в Сухуме 21 июня.В церемонии ко Дню миротворца приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, представители Посольства России в Абхазии.По словам секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба, в Абхазии в послевоенные годы погибли более ста российских миротворцев.Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов подчеркнул важность того, что в Абхазии помнят о вкладе российских миротворцев, который они внесли для сохранения и поддержания мира в республике."Мы считаем, что это подвиг. Возможно, он малоизвестен широким кругам, но тем не менее об этих людях нельзя забывать, потому что в послевоенный период обстановка была очень нестабильной на границе, они были тем заслоном, который обеспечивал людям нормальную жизнь по обе стороны реки Ингур", – добавил он.Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил России. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.

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