https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/perezhit-vek-kak-abkhazskie-uchenye-izuchayut-dolgozhiteley-1046467723.html
Пережить век: как абхазские ученые изучают долгожителей
Пережить век: как абхазские ученые изучают долгожителей
С 2017 года абхазские ученые изучают феномен долгожительства. Исследования были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В этом году работы возобновились. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T19:15+0300
2023-06-21T19:15+0300
2023-06-21T19:15+0300
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В эфире радио Sputnik заведующая лабораторией биохимических исследований ГНУ "Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии" (ИЭПиТ АНА) Лариса Ахуба рассказала о том, как исследуют феномен долгожительства в Абхазии. Долгожителями принято считать людей, которым за 90 лет. Таких в Абхазии более 200. А вот людей, которые прожили век, - всего 15. "Нас интересуют люди, которые в 90 лет продолжают быть полноценными членами социума, ведут активный образ жизни. Когда мы приходим к ним, мы проверяем их память, просим прочитать какой-нибудь стих, они могут спеть песню, не перепутав ни одного слова в 97-98 лет, они помнят события как вчерашнего дня, так и 90-летней давности. Их память и их рассудок удивляют. Зачастую наши сотрудники после выездов к долгожителям приходят воодушевленные", - отметила Ахуба. По словам Ахуба, феномен абхазского долгожительства остается актуальным, так как вопрос продолжения жизни до сих пор изучен не в полной мере. На продолжительность жизни, по словам Ахуба, влияет не только генетика, но и образ жизни и социальный фактор - отношение общества к старшему поколению. "Большое внимание уделялось тому, какое отношение у общества к старшему поколению. Люди остаются в социальной обойме, к ним прислушиваются, с ними советуются, соответственно нужность в обществе очень важна для человека", - подчеркнула Ахуба.
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видео, мультимедиа, абхазия, долголетие, общество, видео
видео, мультимедиа, абхазия, долголетие, общество, видео
Пережить век: как абхазские ученые изучают долгожителей
С 2017 года абхазские ученые изучают феномен долгожительства. Исследования были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В этом году работы возобновились.
В эфире радио Sputnik заведующая лабораторией биохимических исследований ГНУ "Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии" (ИЭПиТ АНА) Лариса Ахуба рассказала о том, как исследуют феномен долгожительства в Абхазии.
Долгожителями принято считать людей, которым за 90 лет. Таких в Абхазии более 200. А вот людей, которые прожили век, - всего 15.
"Нас интересуют люди, которые в 90 лет продолжают быть полноценными членами социума, ведут активный образ жизни. Когда мы приходим к ним, мы проверяем их память, просим прочитать какой-нибудь стих, они могут спеть песню, не перепутав ни одного слова в 97-98 лет, они помнят события как вчерашнего дня, так и 90-летней давности. Их память и их рассудок удивляют. Зачастую наши сотрудники после выездов к долгожителям приходят воодушевленные", - отметила Ахуба.
По словам Ахуба, феномен абхазского долгожительства остается актуальным, так как вопрос продолжения жизни до сих пор изучен не в полной мере. На продолжительность жизни, по словам Ахуба, влияет не только генетика, но и образ жизни и социальный фактор - отношение общества к старшему поколению.
"Большое внимание уделялось тому, какое отношение у общества к старшему поколению. Люди остаются в социальной обойме, к ним прислушиваются, с ними советуются, соответственно нужность в обществе очень важна для человека", - подчеркнула Ахуба.