https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/putin-zayavil-o-zatishe-na-linii-fronta-iz-za-poter-sredi-ukrainskikh-voysk-1046466078.html

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск

Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском... 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T17:24+0300

2023-06-21T17:24+0300

2023-06-21T17:24+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На линии фронта сейчас наблюдается "определенное затишье", так как украинские войска понесли серьезные потери в личном составе и технике, сообщил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире "России 24".Президент сообщил, что сейчас ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших серьезные потери при попытках прорвать российскую оборону."На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — рассказал Путин.По словам главы государства, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.Президент отдельно подчеркнул, что реализации планов ВСУ помешала самоотверженная боевая работа российских военных."Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов пройти у них нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас", — заключил глава государства.

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