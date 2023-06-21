https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/putin-zayavil-o-zatishe-na-linii-fronta-iz-za-poter-sredi-ukrainskikh-voysk-1046466078.html
Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск
Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском... 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T17:24+0300
2023-06-21T17:24+0300
2023-06-21T17:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
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украина
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. На линии фронта сейчас наблюдается "определенное затишье", так как украинские войска понесли серьезные потери в личном составе и технике, сообщил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире "России 24".Президент сообщил, что сейчас ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших серьезные потери при попытках прорвать российскую оборону."На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — рассказал Путин.По словам главы государства, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.Президент отдельно подчеркнул, что реализации планов ВСУ помешала самоотверженная боевая работа российских военных."Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов пройти у них нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас", — заключил глава государства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина
Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik.
На линии фронта сейчас наблюдается "определенное затишье", так как украинские войска понесли серьезные потери в личном составе и технике, сообщил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире "России 24
".
"Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится", — отметил он.
Президент сообщил, что сейчас ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших серьезные потери при попытках прорвать российскую оборону.
"На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — рассказал Путин.
По словам главы государства, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.
Президент отдельно подчеркнул, что реализации планов ВСУ помешала самоотверженная боевая работа российских военных.
"Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов пройти у них нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас", — заключил глава государства.