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Смирнов: авиация поможет вернуть высокий класс блаженства для всех туристов в Абхазии
Смирнов: авиация поможет вернуть высокий класс блаженства для всех туристов в Абхазии
О возможностях и потенциале Сухумского аэропорта в интервью радио Sputnik рассказал бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот... 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T13:07+0300
2023-06-21T13:07+0300
2023-06-21T13:08+0300
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Смирнов о восстановлении Сухумского аэропорта
Смирнов о восстановлении Сухумского аэропорта
В советские годы пилот Олег Смирнов многократно приземлял самолеты в Сухумском аэропорту. О том, что аэропорт перестал функционировать, авиатор говорит с сожалением. Он считает, что у Сухумского аэропорта есть возможность стать логистическим хабом, если он будет работать, как аэропорт международного класса. "Становиться хабом – это очередной шаг в прогрессии этого замечательного аэропорта. По расположению и по курортному местоположению он вполне может стать хабом. Очень привлекательно для той же Турции иметь аэропорт "Сочи". Но он уже перегружен. В Сочи аэропорт имеет взлет и посадку только с одним курсом - взлет на море, а посадка - с моря. А в аэропорту "Сухум" взлетно-посадочная полоса расположена вдоль моря. Там открываются большие возможности, чтобы меньше зависеть от метеоусловий. А если будет две полосы, то интенсивность полетов можно сделать на уровне мировых стандартов", – рассказал эксперт. Смирнов также оценил привлекательность Сухумского аэропорта для российских туристов. Он отметил, что за последние десятилетия россияне привыкли добираться от аэропорта своего дома до аэропорта курорта.Слушайте подкаст. Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
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подкасты, абхазия, россия, сухумский аэропорт, аудио
подкасты, абхазия, россия, сухумский аэропорт, аудио
Смирнов: авиация поможет вернуть высокий класс блаженства для всех туристов в Абхазии
13:07 21.06.2023 (обновлено: 13:08 21.06.2023)
О возможностях и потенциале Сухумского аэропорта в интервью радио Sputnik рассказал бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
В советские годы пилот Олег Смирнов многократно приземлял самолеты в Сухумском аэропорту. О том, что аэропорт перестал функционировать, авиатор говорит с сожалением.
"Я производил посадки в абхазском аэропорту на регулярной основе или уходил на запасной аэродром, когда по метеоусловиям закрывался Сочи. Очень жалко было отвыкать от мысли, что у нас есть такой спаситель и такой замечательный аэропорт, как аэропорт "Сухум"... Я всегда жалел, ведь это такое волшебное место. Это место, которое надо использовать. И авиация поможет вернуть высокий класс блаженства для всех туристов", – сказал Смирнов.
Он считает, что у Сухумского аэропорта есть возможность стать логистическим хабом, если он будет работать, как аэропорт международного класса.
"Становиться хабом – это очередной шаг в прогрессии этого замечательного аэропорта. По расположению и по курортному местоположению он вполне может стать хабом. Очень привлекательно для той же Турции иметь аэропорт "Сочи". Но он уже перегружен. В Сочи аэропорт имеет взлет и посадку только с одним курсом - взлет на море, а посадка - с моря. А в аэропорту "Сухум" взлетно-посадочная полоса расположена вдоль моря. Там открываются большие возможности, чтобы меньше зависеть от метеоусловий. А если будет две полосы, то интенсивность полетов можно сделать на уровне мировых стандартов", – рассказал эксперт.
Смирнов также оценил привлекательность Сухумского аэропорта для российских туристов. Он отметил, что за последние десятилетия россияне привыкли добираться от аэропорта своего дома до аэропорта курорта.
"От порога к порогу привыкли путешествовать. В Абхазии и сейчас много россиян отдыхает. Открываются большие возможности... Даю стопроцентную гарантию того, что все города-миллионники России откроют прямые рейсы в Сухум. Но все зависит от того, насколько Абхазия уделит внимание туристической инфраструктуре. И от других крупных городов России в летний сезон не будет отбоя", – считает Олег Смирнов.
Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.