https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/turbaza-maliya-ob-ekskursiyakh-po-abkhazii--1046439289.html
Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии
Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии
Об особенностях экскурсионного туризма в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель республиканской Ассоциации гидов Омар Малия. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T15:50+0300
2023-06-21T15:50+0300
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Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии
Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии
Как отметил Малия, экскурсионная деятельность в Абхазии имеет свои особенности и свою специфику. "Экскурсионная деятельность является крайне важной для нашей страны, для туризма. Это и первое знакомство с Абхазией туристов. Мы должны повлиять на их выбор в будущем, чтобы они приезжали. Это и внутренний туризм – мы знакомим с достопримечательностями Абхазии. Есть и свои проблемы", – рассказал Малия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых, отдых в абхазии, туризм, экскурсии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых, отдых в абхазии, туризм, экскурсии, аудио
Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии
15:50 21.06.2023 (обновлено: 15:51 21.06.2023)
Об особенностях экскурсионного туризма в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель республиканской Ассоциации гидов Омар Малия.
Как отметил Малия, экскурсионная деятельность в Абхазии имеет свои особенности и свою специфику.
"Экскурсионная деятельность является крайне важной для нашей страны, для туризма. Это и первое знакомство с Абхазией туристов. Мы должны повлиять на их выбор в будущем, чтобы они приезжали. Это и внутренний туризм – мы знакомим с достопримечательностями Абхазии. Есть и свои проблемы", – рассказал Малия.
Подробности слушайте в аудиофайле
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