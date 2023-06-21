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Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии

Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии

Об особенностях экскурсионного туризма в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель республиканской Ассоциации гидов Омар Малия. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии Турбаза: Малия об экскурсиях по Абхазии

Как отметил Малия, экскурсионная деятельность в Абхазии имеет свои особенности и свою специфику. "Экскурсионная деятельность является крайне важной для нашей страны, для туризма. Это и первое знакомство с Абхазией туристов. Мы должны повлиять на их выбор в будущем, чтобы они приезжали. Это и внутренний туризм – мы знакомим с достопримечательностями Абхазии. Есть и свои проблемы", – рассказал Малия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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