https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/akhuba-o-dolgozhitelstve-otnoshenie-k-zhizni-uchastie-v-ney-prodlevaet-gody--1046427743.html

Ахуба о долгожительстве: отношение к жизни, участие в ней, продлевает годы

Ахуба о долгожительстве: отношение к жизни, участие в ней, продлевает годы

Об исследовании феномена долгожительства в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований ГНУ "Институт... 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T09:35+0300

2023-06-22T09:35+0300

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Ахуба о долгожительстве: отношение к жизни, участие в ней, продлевает годы Ахуба о долгожительстве: отношение к жизни, участие в ней, продлевает годы

Абхазские ученые изучают феномен долгожительства. Работу над изучением "секрета" большей продолжительности жизни ведут сотрудники Института экспериментальной патологии и терапии АНА. Какие задачи стоят перед исследователями, насколько актуален для Абхазии этот проект и как ученые надеются использовать его результаты, рассказала Лариса Ахуба.Она отметила, что долгожителем считается человек, достигший возраста 90 лет, но особое внимание ученые уделяют людям старше 100 лет. В Абхазии их около 15 человек. О факторах, влияющих на долгожительство, о данных, которые интересуют ученых, слушайте в подкасте.

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