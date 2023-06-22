https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/artamonov-o-tom-chto-pomoglo-sssr-pobedit-natsistskuyu-germaniyu-i-pochemu-vozrodilsya-fashizm-1046481426.html

Артамонов о том, что помогло СССР победить нацистскую Германию и почему возродился фашизм

Артамонов о том, что помогло СССР победить нацистскую Германию и почему возродился фашизм

Историк, профессор кафедры истории России МПГУ Герман Артамонов в интервью радио Sputnik Абхазия назвал причины, по которым фашизм возродился, а также... 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T14:45+0300

2023-06-22T14:45+0300

2023-06-22T15:12+0300

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Артамонов о том, что помогло СССР победить нацистскую Германию и почему возродился фашизм Артамонов о том, что помогло СССР победить нацистскую Германию и почему возродился фашизм

82 года назад 22 июня началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби в интервью радио Sputnik Абхазия историк, профессор кафедры истории России МПГУ Герман Артамонов назвал причины, почему фашизм не умер до сих пор. По его мнению, это связано с тем, что противоречия, которые вызывают мировые войны до конца не сглажены. "В самом широком плане проблема заключается в том, что человечество еще не пришло к тем формам социального бытия, к тем формам общежития, которые обеспечили бы равный доступ для всех людей на планете к благам цивилизации. А социальная иерархия, все ведущие типы современных цивилизаций основаны на социальном неравенстве. Мы живем на планете, которая обладает технологиями для того, чтобы накормить все человечество, а люди продолжают умирать с голоду. До тех пор, пока эти черты нашей цивилизации, наших принципов самоорганизации не будут преодолены, будут создаваться условия для войн, для возрождения идеологии нацизма и фашизма. Хотя те уроки, через которые человечество прошло в 20 веке, должны были нас сделать более ответственными за свою судьбу, за судьбу детей и внуков", – сказал Артамонов. Советский Союз было государством полиэтничным, отметил историк. Кавказ был принципиально стратегический регион для немцев. Артамонов уверен, если бы не подвиг советского человека и народов Советского Союза, планету ждала бы очень печальная участь. Достаточно вспомнить про концентрационные лагеря – фабрики по уничтожению людей в 20 веке устроила на глазах всего мира одна из самых цивилизованных стран, напомнил историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), фашизм, нацизм, аудио