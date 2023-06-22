Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/chast-gagrskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-23-iyunya-1046491789.html
Часть Гагрского района останется без света 23 июня
Часть Гагрского района останется без света 23 июня
Из-за очистки трассы будет отключена высоковольтная линия "Альпийская". 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T16:10+0300
2023-06-22T17:30+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
абхазия
гагрский район
энергосбережение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046457607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8ffb8cd913554b1ffd204d13cb4990f.jpg
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света 23 июня с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго". Высоковольтная линия "Альпийская" будет отключена из-за очистки трассы. Без подачи электричества останутся абоненты подстанций "Гагра-1", "Гагра-2", "Холодная речка", "Цандрипш-тяга" и "Гячрыпш".
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046457607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_607e397d05c3e23ac73b8cddfdb13fc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
черноморэнерго, абхазия, гагрский район, энергосбережение
черноморэнерго, абхазия, гагрский район, энергосбережение

Часть Гагрского района останется без света 23 июня

16:10 22.06.2023 (обновлено: 17:30 22.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Из-за очистки трассы будет отключена высоковольтная линия "Альпийская".
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света 23 июня с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго".
Высоковольтная линия "Альпийская" будет отключена из-за очистки трассы.
Без подачи электричества останутся абоненты подстанций "Гагра-1", "Гагра-2", "Холодная речка", "Цандрипш-тяга" и "Гячрыпш".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0