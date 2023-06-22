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Часть Гагрского района останется без света 23 июня
Часть Гагрского района останется без света 23 июня
Из-за очистки трассы будет отключена высоковольтная линия "Альпийская". 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T16:10+0300
2023-06-22T16:10+0300
2023-06-22T17:30+0300
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света 23 июня с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго". Высоковольтная линия "Альпийская" будет отключена из-за очистки трассы. Без подачи электричества останутся абоненты подстанций "Гагра-1", "Гагра-2", "Холодная речка", "Цандрипш-тяга" и "Гячрыпш".
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черноморэнерго, абхазия, гагрский район, энергосбережение
черноморэнерго, абхазия, гагрский район, энергосбережение
Часть Гагрского района останется без света 23 июня
16:10 22.06.2023 (обновлено: 17:30 22.06.2023)
Из-за очистки трассы будет отключена высоковольтная линия "Альпийская".
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Часть Гагрского района останется без света 23 июня с 05:00 до 07:00, сообщает "Черноморэнерго".
Высоковольтная линия "Альпийская" будет отключена из-за очистки трассы.
Без подачи электричества останутся абоненты подстанций "Гагра-1", "Гагра-2", "Холодная речка", "Цандрипш-тяга" и "Гячрыпш".