https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/detskiy-sad-na-100-mest-otkroetsya-v-gagre-posle-kapremonta-do-kontsa-goda-1046472823.html

Детский сад на 100 мест откроется в Гагре после капремонта до конца года

Детский сад на 100 мест откроется в Гагре после капремонта до конца года

Всего в Гагрском районе функционирует шесть детских садов. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T08:55+0300

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2023-06-22T10:43+0300

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отремонтированный детский сад в центре Гагры на улице Абазгаа будет готов принять детей в конце этого года, рассказала замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба. Детский сад функционировал еще в советское время, сейчас там идет капитальный ремонт. По словам Гунба, помимо основного здания дошкольного учреждения, сохраненного за государством, рядом с ним строят двухэтажное здание под актовый зал и кухню.Она уточнила, что на этот объем работ из местного бюджета выделили 52 миллиона рублей. Всего в Гагрском районе функционирует шесть детских садов. Для оптимизации деятельности учреждения он станет филиалом, расположенного рядом детсада "Мрамза".

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