https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/detskiy-sad-na-100-mest-otkroetsya-v-gagre-posle-kapremonta-do-kontsa-goda-1046472823.html
Детский сад на 100 мест откроется в Гагре после капремонта до конца года
Детский сад на 100 мест откроется в Гагре после капремонта до конца года
Всего в Гагрском районе функционирует шесть детских садов. 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T08:55+0300
2023-06-22T08:55+0300
2023-06-22T10:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отремонтированный детский сад в центре Гагры на улице Абазгаа будет готов принять детей в конце этого года, рассказала замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба. Детский сад функционировал еще в советское время, сейчас там идет капитальный ремонт. По словам Гунба, помимо основного здания дошкольного учреждения, сохраненного за государством, рядом с ним строят двухэтажное здание под актовый зал и кухню.Она уточнила, что на этот объем работ из местного бюджета выделили 52 миллиона рублей. Всего в Гагрском районе функционирует шесть детских садов. Для оптимизации деятельности учреждения он станет филиалом, расположенного рядом детсада "Мрамза".
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гагра, гагрский район, дети, общество, абхазия
гагра, гагрский район, дети, общество, абхазия
Детский сад на 100 мест откроется в Гагре после капремонта до конца года
08:55 22.06.2023 (обновлено: 10:43 22.06.2023)
Всего в Гагрском районе функционирует шесть детских садов.
СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Отремонтированный детский сад в центре Гагры на улице Абазгаа будет готов принять детей в конце этого года, рассказала замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
Детский сад функционировал еще в советское время, сейчас там идет капитальный ремонт.
По словам Гунба, помимо основного здания дошкольного учреждения, сохраненного за государством, рядом с ним строят двухэтажное здание под актовый зал и кухню.
"Мы планируем здесь открыть четыре группы от 80 до 100 детей. При остром дефиците мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях это большое событие для нашего города. Этот садик будет готов принять детей в конце текущего года", – сказала Гунба.
Она уточнила, что на этот объем работ из местного бюджета выделили 52 миллиона рублей. Всего в Гагрском районе функционирует шесть детских садов. Для оптимизации деятельности учреждения он станет филиалом, расположенного рядом детсада "Мрамза".