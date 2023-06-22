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Дополнительный выходной объявлен в Абхазии

Дополнительный выходной объявлен в Абхазии

Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, один из главных праздников мусульман. В этом году он выпадает на 28 июня. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T20:56+0300

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2023-06-22T20:56+0300

в абхазии

мусульмане

абхазия

курбан-байрам

праздники

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. В Абхазии объявлен дополнительный праздничный нерабочий день - 28 июня.Курбан-байрам – один из двух главных мусульманских праздников, он знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку. Праздник отмечают через 70 дней после празднования Ураза-байрама, на 10 день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман, он длится три-четыре дня.

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мусульмане, абхазия, курбан-байрам, праздники