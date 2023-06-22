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ФСБ пресекла канал легализации иностранных граждан в России

ФСБ пресекла канал легализации иностранных граждан в России

В рамках возбужденного СУ МУ МВД России "Люберецкое" уголовного дела задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники - шесть граждан России. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T17:50+0300

2023-06-22T17:50+0300

2023-06-22T18:15+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. ФСБ совместно с МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России.Задержаны шесть россиян, у которых при обыске обнаружили лабораторию по изготовлению поддельных документов.Всего при обыске изъяты 12 мобильных телефонов, два ноутбука, пять станков для резки, сшивки и ламинирования паспортов, 100 расшитых паспортов РФ, 50 голографических наклеек для паспортов РФ, 2 000 листов бумаги с водяными знаками видов на жительство в РФ и паспортов Абхазии, два клише из металла для отпечатки обложек паспортов РФ и Абхазии, восемь печатей для проставления отметок в паспорте и поддельные бланки миграционных карт, видов на жительство в РФ и Словении, паспортов Абхазии и Южной Осетии, водительских удостоверений РФ, Украины и Словении.Возбуждено уголовное дело.

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