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ФСБ задержала диверсионную группу СБУ в Мелитополе
ФСБ задержала диверсионную группу СБУ в Мелитополе
Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона. 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T11:20+0300
2023-06-22T11:20+0300
2023-06-22T11:43+0300
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным составом, сообщает ФСБ РФ в четверг.Кроме того, террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути в момент следования по нему состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и содействии террористической деятельности, задержанные помещены в СИЗО.
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фсб, диверсанты, россия, украина
фсб, диверсанты, россия, украина
ФСБ задержала диверсионную группу СБУ в Мелитополе
11:20 22.06.2023 (обновлено: 11:43 22.06.2023)
Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона.
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным составом, сообщает ФСБ РФ в четверг.
"Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в городе Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области. Задержанными лицами совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался", – говорится в релизе.
Кроме того, террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути в момент следования по нему состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.
Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и содействии террористической деятельности, задержанные помещены в СИЗО.