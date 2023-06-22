https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/fsb-zaderzhala-diversionnuyu-gruppu-sbu-v-melitopole-1046476458.html

ФСБ задержала диверсионную группу СБУ в Мелитополе

ФСБ задержала диверсионную группу СБУ в Мелитополе

Действовавшие в Запорожской области диверсанты готовили покушение на главу крупного предприятия региона. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T11:20+0300

2023-06-22T11:20+0300

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диверсанты

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. В Мелитополе задержаны члены украинской диверсионной группы, причастной к покушениям на госслужащих и планировавшей подорвать железную дорогу под военным составом, сообщает ФСБ РФ в четверг.Кроме того, террористы планировали с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей СБУ, подорвать железнодорожные пути в момент следования по нему состава с военной техникой и грузами для ВС РФ. Их задержали во время изъятия из схрона взрывчатки перед закладкой на железнодорожных путях.Возбуждены уголовные дела о террористическом акте и содействии террористической деятельности, задержанные помещены в СИЗО.

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