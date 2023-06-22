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Патрушев: ВС России уничтожили более 13 тысяч украинских военных в ходе наступления
Патрушев: ВС России уничтожили более 13 тысяч украинских военных в ходе наступления
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай... 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T12:40+0300
2023-06-22T12:40+0300
2023-06-22T13:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.Российские военные также уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 – западного образца, задействованных в ходе контрнаступления Киева.
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россия, украина, николай патрушев
Патрушев: ВС России уничтожили более 13 тысяч украинских военных в ходе наступления
12:40 22.06.2023 (обновлено: 13:23 22.06.2023)
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"По личному составу... это более 13 тысяч (человек)", – сказал он на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел президент России Владимир Путин.
По словам Патрушева, это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.
Российские военные также уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 – западного образца, задействованных в ходе контрнаступления Киева.