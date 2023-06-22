https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/patrushev-vs-rossii-unichtozhili-bolee-13-tysyach-ukrainskikh-voennykh-v-khode-nastupleniya-1046481313.html

Патрушев: ВС России уничтожили более 13 тысяч украинских военных в ходе наступления

Патрушев: ВС России уничтожили более 13 тысяч украинских военных в ходе наступления

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай... 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T12:40+0300

2023-06-22T12:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

николай патрушев

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По словам Патрушева, это обобщенные данные за 4-21 июня, поступившие от разных ведомств.Российские военные также уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 – западного образца, задействованных в ходе контрнаступления Киева.

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