https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/posrednik-avidzba-o-rabote-zhkkh-sukhuma-1046462464.html

Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума

Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума

О главных задачах жилищно-коммунального хозяйства столицы Абхазии на сегодняшний день в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ... 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T11:51+0300

2023-06-22T11:51+0300

2023-06-22T11:53+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046462298_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e182e39855b9d44341b918b66915407e.jpg

Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума

Как отметил Авидзба, большая проблема в городе связана с неуплатой коммунальных платежей. Так, только 30 процентов горожан оплачивают услуги "Водоканала". "Несмотря на низкие тарифы, которые не пересматривались с 2013 года. Сейчас департамент ведет работу, на выходе проект новых тарифов. Для населения повышение тарифов будет незначительным", – рассказал Авидзба. В Сухуме планируют пойти по пути установки приборов учета потребления воды.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, посредник, абхазия, сухум, аудио