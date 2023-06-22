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Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума
Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума
О главных задачах жилищно-коммунального хозяйства столицы Абхазии на сегодняшний день в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ... 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T11:51+0300
2023-06-22T11:51+0300
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Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума
Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума
Как отметил Авидзба, большая проблема в городе связана с неуплатой коммунальных платежей. Так, только 30 процентов горожан оплачивают услуги "Водоканала". "Несмотря на низкие тарифы, которые не пересматривались с 2013 года. Сейчас департамент ведет работу, на выходе проект новых тарифов. Для населения повышение тарифов будет незначительным", – рассказал Авидзба. В Сухуме планируют пойти по пути установки приборов учета потребления воды.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, сухум, аудио
подкасты, посредник, абхазия, сухум, аудио
Посредник: Авидзба о работе ЖКХ Сухума
11:51 22.06.2023 (обновлено: 11:53 22.06.2023)
О главных задачах жилищно-коммунального хозяйства столицы Абхазии на сегодняшний день в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Сухум Руслан Авидзба.
Как отметил Авидзба, большая проблема в городе связана с неуплатой коммунальных платежей. Так, только 30 процентов горожан оплачивают услуги "Водоканала".
"Несмотря на низкие тарифы, которые не пересматривались с 2013 года. Сейчас департамент ведет работу, на выходе проект новых тарифов. Для населения повышение тарифов будет незначительным", – рассказал Авидзба.
В Сухуме планируют пойти по пути установки приборов учета потребления воды.
Подробности слушайте в аудиофайле
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