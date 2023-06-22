https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/sbor-gumpomoschi-dlya-zhiteley-belgorodskoy-i-khersonskoy-oblastey-nachali-v-abkhazii-1046481562.html

Сбор гумпомощи для жителей Белгородской и Херсонской областей начали в Абхазии

Сбор гумпомощи для жителей Белгородской и Херсонской областей начали в Абхазии

Сбор проводит Ассоциация молодежи Абхазии, которая присоединилась к российской акции "Мы вместе". 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T13:24+0300

2023-06-22T13:24+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Ассоциация молодежи Абхазии "Апеипш" объявила сбор гумпомощи для жителей Белгородской и Херсонской областей. Об этом Sputnik сообщил руководитель “Апеипш” Адель Какубава.Сбор открылся в четверг 22 июня. Принимаются предметы первой необходимости, питьевая вода, продукты с длительным сроком хранения, новая одежда, предметы личной гигиены. Гуманитарную помощь принимают в Сухуме по адресу: улица Ардзинба, 161, ежедневно с 10:00 до 17:00.Пока организаторы затрудняются ответить, сколько продлится акция. Все будет зависеть от активности граждан. В доставке гуманитарной помощи адресату Ассоциации молодежи Абхазии помогают МЧС республики, а также партнеры из Сочи.6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, была разрушена верхняя часть плотины, но сама дамба не пострадала. После разрушения из подтопленных населенных пунктов Херсонской области были эвакуированы свыше восьми тысяч человек. По последним данным властей, в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Из области было эвакуировано более 40 тысяч человек.

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