https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/sportsmenov-iz-abkhazii-uchastvovavshikh-v-vo-vsemirnykh-igrakh-sootechestvennikov-nagradili-1046495380.html
Спортсменов из Абхазии, участвовавших в во Всемирных играх соотечественников, наградили
Спортсменов из Абхазии, участвовавших в во Всемирных играх соотечественников, наградили
VII Всемирные игры юных соотечественников проходили в Москве с 12 по 18 июня. 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T18:40+0300
2023-06-22T18:40+0300
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Спортсменам, представлявшим Абхазию на VII Всемирные игры юных соотечественников, вручили дипломы, сообщает представительство Россотрудничества в республике. Участники соревновались по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, волейбол 4х4, шахматы, настольный теннис и плавание. В 2023 году в программу Игр был включен киберспорт. В этом году по линии представительства Россотрудничества в соревнованиях приняли участие девять школьников из Абхазии.Консультант представительства Россотрудничества Евгений Павлов также поздравил с хорошими результатами в общем зачете."И самое главное в рамках проектов, которые проводит наше Представительство, это возможность многого добиться: и дополнительных баллов к поступлению, новых знакомств и бесплатных образовательно-культурных поездок. Поэтому мы с вами не прощаемся и ждем вас участниками и других наших многочисленных проектах", - отметил Павлов.В этом году в Играх приняли участие 450 человек — юноши и девушки 12-15 лет из 26 стран, в которых проживают соотечественники, представители диаспор из стран СНГ, победители региональных школьных первенств, а также команды из новых регионов России.
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россотрудничество в абхазии, абхазия, дети, спорт, россия, москва
россотрудничество в абхазии, абхазия, дети, спорт, россия, москва
Спортсменов из Абхазии, участвовавших в во Всемирных играх соотечественников, наградили
18:40 22.06.2023 (обновлено: 19:20 22.06.2023)
VII Всемирные игры юных соотечественников проходили в Москве с 12 по 18 июня.
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Спортсменам, представлявшим Абхазию на VII Всемирные игры юных соотечественников, вручили дипломы, сообщает представительство Россотрудничества в республике.
Участники соревновались по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, волейбол 4х4, шахматы, настольный теннис и плавание. В 2023 году в программу Игр был включен киберспорт.
В этом году по линии представительства Россотрудничества в соревнованиях приняли участие девять школьников из Абхазии.
"Очень важно, что каждый из Вас получил возможность представлять нашу страну на такой большой Международной спортивной площадке, где каждый из смог не только обзавестись новыми знакомствами, но и гордо поднять флаг Абхазии наряду с другими 26-ю странами. Мне приятно было узнать, что, помимо спортивных достижений, представители нашей команды Пачалия Эльмира и Габуния Нинэль завоевали первые места и в интеллектуальных играх. Государственный комитет и дальше будет поддерживать на всех уровнях детско-юношеский спорт", - сказал на вручении председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.
Консультант представительства Россотрудничества Евгений Павлов также поздравил с хорошими результатами в общем зачете.
"И самое главное в рамках проектов, которые проводит наше Представительство, это возможность многого добиться: и дополнительных баллов к поступлению, новых знакомств и бесплатных образовательно-культурных поездок. Поэтому мы с вами не прощаемся и ждем вас участниками и других наших многочисленных проектах", - отметил Павлов.
В этом году в Играх приняли участие 450 человек — юноши и девушки 12-15 лет из 26 стран, в которых проживают соотечественники, представители диаспор из стран СНГ, победители региональных школьных первенств, а также команды из новых регионов России.