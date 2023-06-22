https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/sportsmenov-iz-abkhazii-uchastvovavshikh-v-vo-vsemirnykh-igrakh-sootechestvennikov-nagradili-1046495380.html

Спортсменов из Абхазии, участвовавших в во Всемирных играх соотечественников, наградили

Спортсменов из Абхазии, участвовавших в во Всемирных играх соотечественников, наградили

VII Всемирные игры юных соотечественников проходили в Москве с 12 по 18 июня. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T18:40+0300

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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Спортсменам, представлявшим Абхазию на VII Всемирные игры юных соотечественников, вручили дипломы, сообщает представительство Россотрудничества в республике. Участники соревновались по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, волейбол 4х4, шахматы, настольный теннис и плавание. В 2023 году в программу Игр был включен киберспорт. В этом году по линии представительства Россотрудничества в соревнованиях приняли участие девять школьников из Абхазии.Консультант представительства Россотрудничества Евгений Павлов также поздравил с хорошими результатами в общем зачете."И самое главное в рамках проектов, которые проводит наше Представительство, это возможность многого добиться: и дополнительных баллов к поступлению, новых знакомств и бесплатных образовательно-культурных поездок. Поэтому мы с вами не прощаемся и ждем вас участниками и других наших многочисленных проектах", - отметил Павлов.В этом году в Играх приняли участие 450 человек — юноши и девушки 12-15 лет из 26 стран, в которых проживают соотечественники, представители диаспор из стран СНГ, победители региональных школьных первенств, а также команды из новых регионов России.

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