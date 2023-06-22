https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/testovyy-reys-kruiznogo-laynera-knyaz-vladimir-zaydet-v-sukhum-23-iyunya--1046482534.html
Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня
Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня
Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров. 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T14:05+0300
2023-06-22T14:05+0300
2023-06-22T14:56+0300
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня, сообщает Абхазское морское пароходство.Круиз длится пять дней с трехдневной стоянкой в морском порту Сухум. Всего будет организовано 11 круизов еженедельно с 29 июня по 11 сентября. Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В советское время морской порт столицы Абхазии принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.
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"князь владимир" в абхазии , абхазия, сочи, сухум
"князь владимир" в абхазии , абхазия, сочи, сухум
Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня
14:05 22.06.2023 (обновлено: 14:56 22.06.2023)
Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня, сообщает Абхазское морское пароходство.
В навигацию этого года рейсы будут осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи.
Круиз длится пять дней с трехдневной стоянкой в морском порту Сухум.
Всего будет организовано 11 круизов еженедельно с 29 июня по 11 сентября.
Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В советское время морской порт столицы Абхазии принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.