https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/testovyy-reys-kruiznogo-laynera-knyaz-vladimir-zaydet-v-sukhum-23-iyunya--1046482534.html

Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня

Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня

Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T14:05+0300

2023-06-22T14:05+0300

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в абхазии

"князь владимир" в абхазии

абхазия

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сухум

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Тестовый рейс круизного лайнера "Князь Владимир" зайдет в Сухум 23 июня, сообщает Абхазское морское пароходство.Круиз длится пять дней с трехдневной стоянкой в морском порту Сухум. Всего будет организовано 11 круизов еженедельно с 29 июня по 11 сентября. Сухумский порт и вокзал были построены в 70-е годы прошлого века. В советское время морской порт столицы Абхазии принимал большие круизные суда, прибывавшие из разных стран черноморского региона, а ежегодный грузооборот достигал нескольких сотен тысяч тонн.

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"князь владимир" в абхазии , абхазия, сочи, сухум