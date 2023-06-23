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Долгожданное возвращение: "Князь Владимир" в Сухумской бухте

Долгожданное возвращение: "Князь Владимир" в Сухумской бухте

В навигацию 2023 года рейсы "Князя Владимира" буду осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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Девятипалубный круизный лайнер "Князь Владимир" впервые прибыл в Сухум в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса все планы на осуществление рейсов были отменены. И вот, спустя три года, 23 июня 2023 года лайнер вновь вернулся в сухумскую бухту.На борту тестового рейса было 54 пассажира, все они представители туристических компаний из регионов России, которые будут изучать экскурсионные маршруты для следующих пассажиров лайнера. Также на борту судна 96 членов экипажа.Первый заход судна прошел удачно. Лайнер будет находится в бухте до 24 июня, в Сочи он прибудет уже в понедельник. В следующий раз "Князя Владимира" простоит в Сухуме три дня. С 29 июня по 11 сентября состоится 10 рейсов.

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