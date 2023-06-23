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ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза радиоактивного вещества
ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза радиоактивного вещества
Ведомство сообщает, что пять членов организованной преступной группы, пытавшиеся вывезти вещество, которое может быть использовано для создания "грязной... 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T09:34+0300
2023-06-23T09:34+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых человек за попытку вывезти за границу килограмм радиоактивного вещества – цезия-137. Об это сообщает пресс-служба ведомства. Сообщается, что при задержании подозреваемых в момент приобретения вещества силовую поддержку ФСБ оказывали сотрудники МВД России. "...преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", – говорится в сообщении.Уточняется, что цезий-137 должны были использовать для постановочных атак с применением оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию, так как вещество в том числе может быть использовано как "начинка" для "грязной бомбы". Задержанные дают признательные показания, возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.
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ФСБ задержала пять человек за попытку вывоза радиоактивного вещества
09:34 23.06.2023 (обновлено: 10:33 23.06.2023)
Ведомство сообщает, что пять членов организованной преступной группы, пытавшиеся вывезти вещество, которое может быть использовано для создания "грязной бомбы", действовали под руководством гражданина Украины.
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых человек за попытку вывезти за границу килограмм радиоактивного вещества – цезия-137. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что при задержании подозреваемых в момент приобретения вещества силовую поддержку ФСБ оказывали сотрудники МВД России.
"...преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений 1 кг изотопа "цезий-137" за 3,5 млн долларов США с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из РФ за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе СВО", – говорится в сообщении.
Уточняется, что цезий-137 должны были использовать для постановочных атак с применением оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию, так как вещество в том числе может быть использовано как "начинка" для "грязной бомбы".
Задержанные дают признательные показания, возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении их к контрабанде.