https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/gabuniya-o-pribytii-knyazya-vladimira-v-sukhumskiy-port-eto-pervye-shagi--1046504919.html
Габуния о прибытии "Князя Владимира" в сухумский порт: это первые шаги
Габуния о прибытии "Князя Владимира" в сухумский порт: это первые шаги
О перспективах круизного сообщения в Абхазии, о влиянии его на развитие портовой инфраструктуры, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора... 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T13:44+0300
2023-06-23T13:44+0300
2023-06-23T13:48+0300
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"князь владимир" в абхазии
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Габуния о прибытии "Князя Владимира" в Сухумский порт: это первые шаги
Габуния о прибытии "Князя Владимира" в Сухумский порт: это первые шаги
Круизный лайнер прибыл в порт Сухума впервые с 2020 года, во время тестового рейса на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа.Подробности слушайте в аудиофайле. Лайнер будет находится в бухте до 24 июня, а в следующий рейс простоит три дня. По словам Ардзинба, планировалось, что лайнер будет совершать рейсы в Абхазию еще в 2020 году, но из-за пандемии были приняты ограничительные меры.После пандемии, отметил он, судну было необходимо провести регламентные работы, которые завершились в 2022 году.
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подкасты, абхазия, россия, лайнеры, круизы, "князь владимир" в абхазии , аудио
подкасты, абхазия, россия, лайнеры, круизы, "князь владимир" в абхазии , аудио
Габуния о прибытии "Князя Владимира" в сухумский порт: это первые шаги
13:44 23.06.2023 (обновлено: 13:48 23.06.2023)
О перспективах круизного сообщения в Абхазии, о влиянии его на развитие портовой инфраструктуры, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.
Круизный лайнер прибыл в порт Сухума впервые с 2020 года, во время тестового рейса на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа.
Подробности слушайте в аудиофайле
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Лайнер будет находится в бухте до 24 июня, а в следующий рейс простоит три дня. По словам Ардзинба, планировалось, что лайнер будет совершать рейсы в Абхазию еще в 2020 году, но из-за пандемии были приняты ограничительные меры.
После пандемии, отметил он, судну было необходимо провести регламентные работы, которые завершились в 2022 году.