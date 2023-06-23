https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/gabuniya-o-pribytii-knyazya-vladimira-v-sukhumskiy-port-eto-pervye-shagi--1046504919.html

Габуния о прибытии "Князя Владимира" в сухумский порт: это первые шаги

Габуния о прибытии "Князя Владимира" в сухумский порт: это первые шаги

О перспективах круизного сообщения в Абхазии, о влиянии его на развитие портовой инфраструктуры, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора... 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T13:44+0300

2023-06-23T13:44+0300

2023-06-23T13:48+0300

радио

подкасты

абхазия

россия

лайнеры

круизы

"князь владимир" в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/17/1046505088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_057cb1486d2d2da2059747f4bcf0bba9.jpg

Габуния о прибытии "Князя Владимира" в Сухумский порт: это первые шаги Габуния о прибытии "Князя Владимира" в Сухумский порт: это первые шаги

Круизный лайнер прибыл в порт Сухума впервые с 2020 года, во время тестового рейса на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа.Подробности слушайте в аудиофайле. Лайнер будет находится в бухте до 24 июня, а в следующий рейс простоит три дня. По словам Ардзинба, планировалось, что лайнер будет совершать рейсы в Абхазию еще в 2020 году, но из-за пандемии были приняты ограничительные меры.После пандемии, отметил он, судну было необходимо провести регламентные работы, которые завершились в 2022 году.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, россия, лайнеры, круизы, "князь владимир" в абхазии , аудио