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Главное - взаимодействие: в Sputnik обсудили вопросы защиты прав детей

Главное - взаимодействие: в Sputnik обсудили вопросы защиты прав детей

На базе Sputnik состоялся видеомост Сухум-Цхинвал. Представители Абхазии и Южной Осетии обсудили вопрос защиты прав детей. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T18:55+0300

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2023-06-23T18:55+0300

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Видеомост начался с предложения детского омбудсмена в Абхазии Мактины Джинджолия подписать меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между двумя республиками.В рамках видеомоста стороны подробно обсудили случаи нарушения прав детей в обеих республиках, поделились практическим опытом в вопросах опеки и попечительства над детьми, оказания помощи социально-неблагополучным семьям, а также профилактики преступности среди несовершеннолетних.Омбудсмен Мактина Джинджолия рассказала о том, как Аппарат Уполномоченного по правам ребенка взаимодействует с государственными органами республики.“Мы взаимодействуем с подразделением Министерства внутренних дел по делам несовершеннолетних, практически на ежедневной связи. Они проводят огромную работу, в частности, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Когда речь идет о безопасности для жизни и здоровья детей, мы сотрудничаем с представителями Службы социальной поддержки детей и семей, органами опеки и попечительства, прокуратурой. Мы совместно решаем, как лучше действовать в интересах ребенка”, - пояснила Джинджолия.По ее словам, есть также системные проблемы. Они касаются содержания несовершеннолетних под стражей и отсутствия кризисного центра, где на протяжении долгого времени могли бы содержаться дети из неблагополучных семей.Подробнее смотрите в нашем видео.

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