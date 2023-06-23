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Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагре
Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагре
О развитии города-курорта Гагра, о строительных работах, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал начальник управления городского хозяйства... 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T10:33+0300
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Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагрском районе
Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагрском районе
Как развивается город-курорт Гагра, какие строительные работы завершены или находятся на стадии завершения, как это отразится на качестве жизни населения и гостей курорта, рассказал начальник управления городского хозяйства Гагры Аляс Ажиба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, главный четверг, аудио, гагра
подкасты, главный четверг, аудио, гагра
Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагре
10:33 23.06.2023 (обновлено: 10:34 23.06.2023)
О развитии города-курорта Гагра, о строительных работах, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал начальник управления городского хозяйства Гагры Аляс Ажиба.
Как развивается город-курорт Гагра, какие строительные работы завершены или находятся на стадии завершения, как это отразится на качестве жизни населения и гостей курорта, рассказал начальник управления городского хозяйства Гагры Аляс Ажиба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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