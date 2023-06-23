https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/glavnyy-chetverg-azhiba-o-stroitelnykh-rabotakh-v-gagre--1046484555.html

Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагре

Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагре

О развитии города-курорта Гагра, о строительных работах, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал начальник управления городского хозяйства... 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T10:33+0300

2023-06-23T10:33+0300

2023-06-23T10:34+0300

радио

подкасты

главный четверг

гагра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046484391_0:45:956:583_1920x0_80_0_0_bde402bacaa9c84f324310020d917c7a.jpg

Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагрском районе Главный четверг: Ажиба о строительных работах в Гагрском районе

Как развивается город-курорт Гагра, какие строительные работы завершены или находятся на стадии завершения, как это отразится на качестве жизни населения и гостей курорта, рассказал начальник управления городского хозяйства Гагры Аляс Ажиба.Подробности слушайте в аудиофайле.

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, главный четверг, аудио, гагра