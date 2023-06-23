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"Князь Владимир" прибыл в сухумский порт в тестовом режиме

"Князь Владимир" прибыл в сухумский порт в тестовом режиме

Круизный лайнер прибыл в порт Сухума впервые с 2020 года, во время тестового рейса на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Круизный лайнер "Князь Владимир" вошел в бухту Сухума в тестовом режиме в пятницу, 23 июня.Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров. По словам генерального директора "Абхазского морского пароходства" Даура Ардзинба, в Сухум во время тестового рейса прибыли 54 пассажира – представители туристических компаний, которые будут изучать экскурсионные направления, а также 96 членов экипажа. Лайнер будет находится в бухте до 24 июня, а в следующий рейс простоит три дня. По словам Ардзинба, планировалось, что лайнер будет совершать рейсы в Абхазии еще в 2020 году, но из-за пандемии были приняты ограничительные меры. После пандемии, отметил он, судну было необходимо провести регламентные работы, которые завершились в 2022 году.

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