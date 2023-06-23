Косилов о значении авиасообщения для турсферы Абхазии: раскрепостится ситуация

"Может быть, не так, как хотелось бы, но главные плюсы будут в том, что поток будет распределен по-другому – разгрузится переход через КПП "Псоу", и какая-то часть туристов приедет на восточную туристическую территорию Абхазии. Благодаря этому раскрепостится общая ситуация с потоками людей. Удобнее будет добираться. Второй плюс в том, что мы избежим ситуации, когда туристов на границе не пропускают в момент их заезда в отель по каким-то причинам, такого будет меньше. Их уже в аэропорту города отбытия могут отсортировать. В этом случае турист не окажется в заложниках положения", – сказал Косилов.