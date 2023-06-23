https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/kosilov-o-znachenii-aviasoobscheniya-dlya-tursfery-abkhazii-raskrepostitsya-situatsiya--1046476229.html
Косилов о значении авиасообщения для турсферы Абхазии: раскрепостится ситуация
Косилов о значении авиасообщения для турсферы Абхазии: раскрепостится ситуация
Руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов в интервью радио Sputnik оценил значение открытия Сухумского аэропорта для... 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T18:50+0300
2023-06-23T18:50+0300
2023-06-23T18:51+0300
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Косилов о значении авиасообщения для турсферы Абхазии: раскрепостится ситуация
Косилов о значении авиасообщения для турсферы Абхазии: раскрепостится ситуация
Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта."Мы ждали, верили и пришли к выводу, что в Абхазии рано или поздно должен появиться аэропорт. Мы к этому пришли", – отметил Косилов. Он считает, что открытие Сухумского аэропорта повлияет на турпоток. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, россия, сухумский аэропорт, туризм, аудио
Косилов о значении авиасообщения для турсферы Абхазии: раскрепостится ситуация
18:50 23.06.2023 (обновлено: 18:51 23.06.2023)
Руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов в интервью радио Sputnik оценил значение открытия Сухумского аэропорта для туристической сферы.
Абхазия и Россия в рамках Питерского Международного экономического форума подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.
"Мы ждали, верили и пришли к выводу, что в Абхазии рано или поздно должен появиться аэропорт. Мы к этому пришли", – отметил Косилов.
Он считает, что открытие Сухумского аэропорта повлияет на турпоток.
"Может быть, не так, как хотелось бы, но главные плюсы будут в том, что поток будет распределен по-другому – разгрузится переход через КПП "Псоу", и какая-то часть туристов приедет на восточную туристическую территорию Абхазии. Благодаря этому раскрепостится общая ситуация с потоками людей. Удобнее будет добираться. Второй плюс в том, что мы избежим ситуации, когда туристов на границе не пропускают в момент их заезда в отель по каким-то причинам, такого будет меньше. Их уже в аэропорту города отбытия могут отсортировать. В этом случае турист не окажется в заложниках положения", – сказал Косилов.
Подробности слушайте в аудиофайле
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