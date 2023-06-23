https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/minoborony-rossii-nazvalo-provokatsiey-soobscheniya-ob-udarakh-po-lageryam-vagnera-1046515186.html

Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"

Минобороны России назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T23:56+0300

2023-06-23T23:56+0300

2023-06-23T23:56+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

министерство обороны рф

новости

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Министерство обороны России опровергло информацию о тыловом ударе по лагерям частной военной компании "Вагнер". Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. "Все распространяемые в соцсетях от имени Е.Пригожина (Евгений Пригожин, создатель ЧВК "Вагнер" - прим.ред) сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.

россия

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