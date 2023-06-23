https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/pansionat-samshitovaya-roscha-peredan-v-upravlenie-sgb-abkhazii-1046507408.html

Пансионат "Самшитовая роща" передан в управление СГБ Абхазии

Пансионат "Самшитовая роща" передан в управление СГБ Абхазии

СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии... 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Абхазии. На Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возложены обязанности по передаче комплекса, внесению изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности и контролю за исполнением постановления.

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