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Пансионат "Самшитовая роща" передан в управление СГБ Абхазии
Пансионат "Самшитовая роща" передан в управление СГБ Абхазии
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии... 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T13:23+0300
2023-06-23T13:23+0300
2023-06-23T14:42+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Абхазии. На Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возложены обязанности по передаче комплекса, внесению изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности и контролю за исполнением постановления.
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Пансионат "Самшитовая роща" передан в управление СГБ Абхазии
13:23 23.06.2023 (обновлено: 14:42 23.06.2023)
СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Имущественный комплекс пицундского пансионата "Самшитовая роща" передан в управление Службы государственной безопасности Абхазии, сообщает пресс-служба президента республики.
Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Абхазии.
На Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации возложены обязанности по передаче комплекса, внесению изменений в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности и контролю за исполнением постановления.