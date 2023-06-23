https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/shest-sel-ochamchyrskogo-rayona-postradali-iz-za-livnya-1046504590.html

Шесть сел Очамчырского района пострадали из-за ливня

Шесть сел Очамчырского района пострадали из-за ливня

Сотрудники МЧС ведут мониторинг паводковой ситуации в Очамчырском районе. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Несколько сел Очамчырского района пострадали из-за сильного ливня, прошедшего в ночь с 22 на 23 июня, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. В Тамыше, Лашкендаре, Акуаске, Баслаху, Лабре и Кутоле вода подтопила первые этажи частных домов, подмыла мосты.Жителям сел помогают спасатели – они откачивают воду из жилых комнат, выносят мебель и бытовую технику.

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