https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/uchastnik-ksors-abkhazii-pobedil-v-kompyuternom-mnogobore-sredi-pensionerov-1046514426.html
Участник КСОРС Абхазии победил в компьютерном многоборье среди пенсионеров
Участник КСОРС Абхазии победил в компьютерном многоборье среди пенсионеров
В чемпионате было три номинации - работа на смартфоне, финансовая грамотность в цифровой среде и работа в поисковой системе Яндекс. 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T21:45+0300
2023-06-23T21:45+0300
2023-06-23T21:59+0300
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037478647_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_b7b6992d3700b827002c52f7ed0d0aa0.jpg
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Участник Культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" (член КСОРС) Абхазии Анатолий Гегальчий победил в XIII Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщается на сайте Координационного союза организаций русских соотечественников. Чемпионат был организован Союзом пенсионеров России и МГГЭУ при поддержке Минтруда России и Фонда пенсионного и социального страхования. Свои силы в соревновании попробовали пенсионеры из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья - Финляндии, Казахстана, Молдавии, Беларуси, Польши, Великобритании и Австралии.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/08/1037478647_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab69529bebae9274462d13ae12b90c95.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Участник КСОРС Абхазии победил в компьютерном многоборье среди пенсионеров
21:45 23.06.2023 (обновлено: 21:59 23.06.2023)
В чемпионате было три номинации - работа на смартфоне, финансовая грамотность в цифровой среде и работа в поисковой системе Яндекс.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik.
Участник Культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" (член КСОРС) Абхазии Анатолий Гегальчий победил в XIII Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщается
на сайте Координационного союза организаций русских соотечественников.
Гегальчий стал победителем в номинации "Финансовая грамотность в цифровой среде", связанной с вопросами о пенсии, кредитах, начисляемых банком процентах и многом другом.
Чемпионат был организован Союзом пенсионеров России и МГГЭУ при поддержке Минтруда России и Фонда пенсионного и социального страхования. Свои силы в соревновании попробовали пенсионеры из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья - Финляндии, Казахстана, Молдавии, Беларуси, Польши, Великобритании и Австралии.