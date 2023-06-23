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Участник КСОРС Абхазии победил в компьютерном многоборье среди пенсионеров

Участник КСОРС Абхазии победил в компьютерном многоборье среди пенсионеров

В чемпионате было три номинации - работа на смартфоне, финансовая грамотность в цифровой среде и работа в поисковой системе Яндекс. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T21:45+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Участник Культурного фонда "Справедливость. Благополучие. Развитие" (член КСОРС) Абхазии Анатолий Гегальчий победил в XIII Чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщается на сайте Координационного союза организаций русских соотечественников. Чемпионат был организован Союзом пенсионеров России и МГГЭУ при поддержке Минтруда России и Фонда пенсионного и социального страхования. Свои силы в соревновании попробовали пенсионеры из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья - Финляндии, Казахстана, Молдавии, Беларуси, Польши, Великобритании и Австралии.

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