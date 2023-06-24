https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/abkhazskie-dzyudoisty-zavoevali-13-medaley-v-turnire-kubok-abkhazii-1046521474.html

Абхазские дзюдоисты завоевали 13 медалей в турнире "Кубок Абхазии"

Абхазские дзюдоисты завоевали 13 медалей в турнире "Кубок Абхазии"

В XV международном турнире “Кубок Абхазии” участвовало 320 юношей и девушек из всех районов Абхазии, городов России и Беларуси. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T17:20+0300

2023-06-24T17:20+0300

2023-06-24T17:20+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадри Есиава. XV международный турнире “Кубок Абхазии” завершился в Сухуме в субботу, 25 июня, сообщила главный секретарь соревнований Ирэна Адлейба."Все прошло хорошо и без происшествий. Участники соревнований остались довольны. Атмосфера царила дружественная и тоже время спортивная, эмоциональная", - отметила Адлейба.В XV международном турнире “Кубок Абхазии”, в котором участвовало 320 спортсменов из всех районов Абхазии, городов России и Беларуси, проходил в Сухуме три дня - с 22 по 24 июня.22 июня выступали юноши 2010-2011 и 2007 и 2009 годов рождения. 23 июня - юноши 2012-2013 годов рождения, а 24 июня – юноши 2015 года рождения, а также девушки 2011-2012 и 2007-2009 годов рождения.Турнир был организован при поддержке Государственного комитета по физической культуре и спорту, Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума, Федерации самбо и дзюдо Абхазии. Генеральным спонсором уже 15 лет выступает "Амра-банк".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/mezhdunarodnyy-turnir-po-dzyudo-kubok-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1046491597.html

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