https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/aslan-bzhaniya-zayavil-o-podderzhke-deystviy-prezidenta-rossii-1046519856.html

Аслан Бжания заявил о поддержке действий президента России

Аслан Бжания заявил о поддержке действий президента России

Аслан Бжания выразил уверенность в том, что благодаря мудрости и решительности Владимира Путина сложившаяся ситуация будет успешно разрешена в соответствии с... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T15:52+0300

2023-06-24T15:52+0300

2023-06-24T15:52+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер". Заявление опубликовано на официальном сайте главы государства. Ситуация в Абхазии остается стабильной. На совещании с вице-президентом республики Бадрой Гунба руководители силовых структур сообщили, что никаких чрезвычайных происшествий в республике не зафиксировано. Кроме того, глава МЧС Лев Квициния заявил, что граждан Абхазии в рядах "Вагнера" нет. По итогам совещания было решено, что личные составы Минобороны, СГБ, МВД и прокуратуры Абхазии перейдут на усиленный режим работы.

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