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Аслан Бжания заявил о поддержке действий президента России
Аслан Бжания заявил о поддержке действий президента России
Аслан Бжания выразил уверенность в том, что благодаря мудрости и решительности Владимира Путина сложившаяся ситуация будет успешно разрешена в соответствии с... 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T15:52+0300
2023-06-24T15:52+0300
2023-06-24T15:52+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер". Заявление опубликовано на официальном сайте главы государства. Ситуация в Абхазии остается стабильной. На совещании с вице-президентом республики Бадрой Гунба руководители силовых структур сообщили, что никаких чрезвычайных происшествий в республике не зафиксировано. Кроме того, глава МЧС Лев Квициния заявил, что граждан Абхазии в рядах "Вагнера" нет. По итогам совещания было решено, что личные составы Минобороны, СГБ, МВД и прокуратуры Абхазии перейдут на усиленный режим работы.
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абхазия, новости, россия
Аслан Бжания заявил о поддержке действий президента России
Аслан Бжания выразил уверенность в том, что благодаря мудрости и решительности Владимира Путина сложившаяся ситуация будет успешно разрешена в соответствии с нормами российского законодательства.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина в связи с попыткой вооруженного мятежа, предпринятой руководителями ЧВК "Вагнер". Заявление опубликовано
на официальном сайте главы государства.
"Республика Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Российской Федерацией. Призываю всех граждан Республики Абхазия, в том числе – находящихся в зоне проведения специальной военной операции, не поддаваться на провокации и не принимать участия в противоправных действиях", - говорится в сообщении.
Ситуация в Абхазии остается стабильной. На совещании с вице-президентом республики Бадрой Гунба руководители силовых структур сообщили, что никаких чрезвычайных происшествий в республике не зафиксировано. Кроме того, глава МЧС Лев Квициния заявил, что граждан Абхазии в рядах "Вагнера" нет.
По итогам совещания было решено, что личные составы Минобороны, СГБ, МВД и прокуратуры Абхазии перейдут на усиленный режим работы.