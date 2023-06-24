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Бутба и Ласурия рассказали об участии во Всемирных играх юных соотечественников
Бутба и Ласурия рассказали об участии во Всемирных играх юных соотечественников
Тренер баскетбольной команды "Крылья Абхазии" Денис Бутба и игрок команды Георгий Ласурия в интервью радио Sputnik рассказали об участии во Всемирных играх... 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T13:15+0300
2023-06-24T13:15+0300
2023-06-24T13:15+0300
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Такие обстоятельства: Бутба и Ласурия об участии во Всемирных играх юных соотечественников
Такие обстоятельства: Бутба и Ласурия об участии во Всемирных играх юных соотечественников
На VII Всемирных играх юных соотечественников, которые прошли с 12 по 18 июня в Москве, приняла участие команда Республики Абхазия. По линии Россотрудничества в мероприятии приняли участие 200 человек – юноши и девушки от 12-15 лет из 24 стран. Какими были в этом году соревнования в рамках спортивных игр и удалось ли Абхазии показать себя с положительной стороны, в эфире радио Sputnik рассказали тренер баскетбольной команды "Крылья Абхазии" Денис Бутба и игрок команды Георгий Ласурия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, спорт, россия, аудио
подкасты, абхазия, спорт, россия, аудио
Бутба и Ласурия рассказали об участии во Всемирных играх юных соотечественников
Тренер баскетбольной команды "Крылья Абхазии" Денис Бутба и игрок команды Георгий Ласурия в интервью радио Sputnik рассказали об участии во Всемирных играх юных соотечественников в Москве.
На VII Всемирных играх юных соотечественников, которые прошли с 12 по 18 июня в Москве, приняла участие команда Республики Абхазия. По линии Россотрудничества в мероприятии приняли участие 200 человек – юноши и девушки от 12-15 лет из 24 стран. Какими были в этом году соревнования в рамках спортивных игр и удалось ли Абхазии показать себя с положительной стороны, в эфире радио Sputnik рассказали тренер баскетбольной команды "Крылья Абхазии" Денис Бутба и игрок команды Георгий Ласурия.
Подробности слушайте в аудиофайле.