https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/butba-i-lasuriya-rasskazali-ob-uchastii-vo-vsemirnykh-igrakh-yunykh-sootechestvennikov--1046475843.html

Бутба и Ласурия рассказали об участии во Всемирных играх юных соотечественников

Бутба и Ласурия рассказали об участии во Всемирных играх юных соотечественников

Тренер баскетбольной команды "Крылья Абхазии" Денис Бутба и игрок команды Георгий Ласурия в интервью радио Sputnik рассказали об участии во Всемирных играх... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T13:15+0300

2023-06-24T13:15+0300

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Такие обстоятельства: Бутба и Ласурия об участии во Всемирных играх юных соотечественников Такие обстоятельства: Бутба и Ласурия об участии во Всемирных играх юных соотечественников

На VII Всемирных играх юных соотечественников, которые прошли с 12 по 18 июня в Москве, приняла участие команда Республики Абхазия. По линии Россотрудничества в мероприятии приняли участие 200 человек – юноши и девушки от 12-15 лет из 24 стран. Какими были в этом году соревнования в рамках спортивных игр и удалось ли Абхазии показать себя с положительной стороны, в эфире радио Sputnik рассказали тренер баскетбольной команды "Крылья Абхазии" Денис Бутба и игрок команды Георгий Ласурия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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