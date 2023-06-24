https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/fsb-rossii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-prigozhina-iz-za-prizyva-k-myatezhu-1046516341.html

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина из-за призыва к мятежу

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина из-за призыва к мятежу

В соответствии с Уголовным Кодексом, за призывы к мятежу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T09:49+0300

2023-06-24T09:49+0300

2023-06-24T09:49+0300

россия

фсб

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/1e/1038399074_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_f6cb1408d7c7ca08c8183c81cf6d0382.jpg

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за призывов к вооруженному мятежу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. В ведомстве подчеркнули, что вся информация, распространяемая от имени Пригожина, недостоверна. Ранее Генпрокуратура России сообщала, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка. В соответствии с Уголовным Кодексом, за призывы к мятежу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией и подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, фсб, новости