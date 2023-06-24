https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/fsb-rossii-vozbudila-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-prigozhina-iz-za-prizyva-k-myatezhu-1046516341.html
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина из-за призыва к мятежу
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина из-за призыва к мятежу
В соответствии с Уголовным Кодексом, за призывы к мятежу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T09:49+0300
2023-06-24T09:49+0300
2023-06-24T09:49+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за призывов к вооруженному мятежу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет. В ведомстве подчеркнули, что вся информация, распространяемая от имени Пригожина, недостоверна. Ранее Генпрокуратура России сообщала, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка. В соответствии с Уголовным Кодексом, за призывы к мятежу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией и подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.
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россия, фсб, новости
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Пригожина из-за призыва к мятежу
В соответствии с Уголовным Кодексом, за призывы к мятежу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за призывов к вооруженному мятежу. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В ведомстве подчеркнули, что вся информация, распространяемая от имени Пригожина, недостоверна.
Ранее Генпрокуратура России сообщала, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка. В соответствии с Уголовным Кодексом, за призывы к мятежу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.
Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией и подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.