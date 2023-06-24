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Футболисты Гала смогут тренироваться на новом мини-поле
Футболисты Гала смогут тренироваться на новом мини-поле
Строительство мини-поля в Галском районе было начато в феврале, объект планируется сдать к 1 августа. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T09:00+0300
2023-06-24T09:00+0300
2023-06-24T09:00+0300
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ГАЛ, 22 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Футболисты Галского района смогут тренироваться на новом мини-поле, рассказал глава отдела молодежи и спорта Галского района Бачуки Эхвая.Из средств бюджета Галского района на строительство объекта было заложено 5,5 миллиона рублей. По словам Эхвая, с места строительства поля был вывезен грунт, затем в несколько этапов был засыпан щебень. После этого будет нужно уложить искусственное покрытие.На поле, которое находится на территории Галского стадиона, смогут заниматься как детские команды, так и районная команда "Самурзакан", добавил он.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гал, новости
Футболисты Гала смогут тренироваться на новом мини-поле
Строительство мини-поля в Галском районе было начато в феврале, объект планируется сдать к 1 августа.
ГАЛ, 22 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Футболисты Галского района смогут тренироваться на новом мини-поле, рассказал глава отдела молодежи и спорта Галского района Бачуки Эхвая.
Из средств бюджета Галского района на строительство объекта было заложено 5,5 миллиона рублей. По словам Эхвая, с места строительства поля был вывезен грунт, затем в несколько этапов был засыпан щебень. После этого будет нужно уложить искусственное покрытие.
На поле, которое находится на территории Галского стадиона, смогут заниматься как детские команды, так и районная команда "Самурзакан", добавил он.