https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/obraschenie-vladimira-putina-k-grazhdanam-rossii-na-fone-situatsii-s-chvk-vagner-1046515750.html
Обращение Владимира Путина на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Трансляция завершена
Обращение Владимира Путина на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Трансляция завершена
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T10:03+0300
2023-06-24T10:03+0300
2023-06-24T10:06+0300
видео
мультимедиа
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/18/1046516008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f03282b239ccf808e1198bad7d31c2b.jpg
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией и подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/18/1046516008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d307adb16fcd0d8ece41c52594c62f0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Обращение Владимира Путина на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Трансляция завершена
10:03 24.06.2023 (обновлено: 10:06 24.06.2023)
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.
Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией и подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.