https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/obraschenie-vladimira-putina-k-grazhdanam-rossii-na-fone-situatsii-s-chvk-vagner-1046515750.html

Обращение Владимира Путина на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Трансляция завершена

Обращение Владимира Путина на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Трансляция завершена

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

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Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией и подчеркнули, что российские войска продолжают выполнять боевые задачи в районе проведения спецоперации.

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