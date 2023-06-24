https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/pravda-tela-kak-zametit-rasstroystva-pischevogo-povedeniya-1046503162.html

"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения

"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения

"Болеть РПП" в последнее время становится модным. Что думают по этому поводу врачи? В первом эпизоде сезона разбираем, чем расстройство отличается от... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T17:53+0300

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"Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения "Правда тела". Как заметить расстройства пищевого поведения

"Болеть РПП" в последнее время становится модным. Что думают по этому поводу врачи? В первом эпизоде сезона разбираем, чем расстройство отличается от сложностей пищевого поведения и как врачи диагностируют такие тонкости.Может ли пациент страдать от нескольких расстройств одновременно, и почему в группе риска оказались спортсмены, беременные и пожилые - рассказывает кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.2:30 "РПП диагностирует психиатр"3:00 Большая тройка РПП4:30 Анорексия – не только про вес!7:50 Фазы булимии8:50 Чем переедание отличается от булимии10:00 "Хороший знак, когда анорексия переходит в булимию"12:00 почему "мода на РПП" - это хорошо16:40 "РПП никогда не получится определить на глаз"19:00 Группа риска - спортсмены, беременные и пожилые21:00 Профилактика расстройств22:00 Как семья влияет на дебюты РПП24:00 Почему стоматологи могут заметить РППСлушайте подкасты РИА Новости.

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