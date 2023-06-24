https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/soglasovan-alternativnyy-marshrut-v-storonu-rostova-na-donu-1046517539.html

Согласован альтернативный маршрут в сторону Ростова-на-Дону

Согласован альтернативный маршрут в сторону Ростова-на-Дону

Маршрут был согласован из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других российских регионов и для... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T12:08+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Администрация Кущевского района Кубани сообщила о согласовании альтернативного маршрута в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Для того, чтобы попасть в Ростов-на-Дону, нужно проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по трассе Волгоград-Ростов в направлении Зернограда. Сообщается, что решение было принято для того, чтобы избежать скопления транспорта на трассе М-4 "Дон". В границах Кущевского края пробок по ходу движения в сторону Ростова нет.

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