https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/soglasovan-alternativnyy-marshrut-v-storonu-rostova-na-donu-1046517539.html
Согласован альтернативный маршрут в сторону Ростова-на-Дону
Согласован альтернативный маршрут в сторону Ростова-на-Дону
Маршрут был согласован из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других российских регионов и для... 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T12:08+0300
2023-06-24T12:08+0300
2023-06-24T12:13+0300
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102822/64/1028226471_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f989e7f54f5a142b822f695bf3b7697.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Администрация Кущевского района Кубани сообщила о согласовании альтернативного маршрута в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Для того, чтобы попасть в Ростов-на-Дону, нужно проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по трассе Волгоград-Ростов в направлении Зернограда. Сообщается, что решение было принято для того, чтобы избежать скопления транспорта на трассе М-4 "Дон". В границах Кущевского края пробок по ходу движения в сторону Ростова нет.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102822/64/1028226471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e70b5a6b86a13e94214999ebb6929b2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Согласован альтернативный маршрут в сторону Ростова-на-Дону
12:08 24.06.2023 (обновлено: 12:13 24.06.2023)
Маршрут был согласован из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве, Московской области и ряде других российских регионов и для того, чтобы избежать пробок на трассе М-4 "Дон".
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Администрация Кущевского района Кубани сообщила о согласовании альтернативного маршрута в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 "Дон". Об этом сообщает
оперштаб Краснодарского края.
Для того, чтобы попасть в Ростов-на-Дону, нужно проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по трассе Волгоград-Ростов в направлении Зернограда.
Сообщается, что решение было принято для того, чтобы избежать скопления транспорта на трассе М-4 "Дон". В границах Кущевского края пробок по ходу движения в сторону Ростова нет.