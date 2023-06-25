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Аргун о постановке "Асду": с годами стала бесстрашнее, чтобы прикоснуться к классикам
Аргун о постановке "Асду": с годами стала бесстрашнее, чтобы прикоснуться к классикам
Режиссер Мадина Аргун в интервью радио Sputnik рассказала о работе над постановкой "Асду" по роману Алексея Гогуа. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T12:33+0300
2023-06-25T12:33+0300
2023-06-25T12:33+0300
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Аргун о постановке "Асду"
Аргун о постановке "Асду"
В Абхазском государственном театре идут работы над постановкой "Асду" по роману Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Режиссер спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. В интервью радио Sputnik она рассказала о постановке."Изначально было сложно перебороть страхи, отношение к автору. Это великий классик, как Чехов, как Шекспир, как Пушкин. Ты понимаешь, что будет предвзятое отношение, потому что этот роман в Абхазии хорошо знают, и у каждого о нем свое впечатление. Сложно из романа сделать спектакль, потому как надо сделать пьесу", – рассказала Аргун. Работа над созданием пьесы велась со сценаристом Зандой Какалия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, театр, искусство, абхазский государственный театр, аудио
подкасты, абхазия, театр, искусство, абхазский государственный театр, аудио
Аргун о постановке "Асду": с годами стала бесстрашнее, чтобы прикоснуться к классикам
Режиссер Мадина Аргун в интервью радио Sputnik рассказала о работе над постановкой "Асду" по роману Алексея Гогуа.
В Абхазском государственном театре идут работы над постановкой "Асду" по роману Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Режиссер спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. В интервью радио Sputnik она рассказала о постановке.
"Изначально было сложно перебороть страхи, отношение к автору. Это великий классик, как Чехов, как Шекспир, как Пушкин. Ты понимаешь, что будет предвзятое отношение, потому что этот роман в Абхазии хорошо знают, и у каждого о нем свое впечатление. Сложно из романа сделать спектакль, потому как надо сделать пьесу", – рассказала Аргун.
Работа над созданием пьесы велась со сценаристом Зандой Какалия.
"У каждого режиссера есть свое портфолио, своя папка, куда всю жизнь складываются пьесы, которые он хотел бы поставить. "Асду" давно лежал в этой папке – лет 10-15. С годами я стала наглее и бесстрашнее, чтобы прикоснуться к классикам. А до этого все время ты пытаешься к этим великим вещам", – сказала Аргун.
Подробности слушайте в аудиофайле.