https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/argun-o-postanovke-asdu-s-godami-stala-besstrashnee-chtoby-prikosnutsya-k-klassikam-1046348040.html

Аргун о постановке "Асду": с годами стала бесстрашнее, чтобы прикоснуться к классикам

Аргун о постановке "Асду": с годами стала бесстрашнее, чтобы прикоснуться к классикам

Режиссер Мадина Аргун в интервью радио Sputnik рассказала о работе над постановкой "Асду" по роману Алексея Гогуа. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T12:33+0300

2023-06-25T12:33+0300

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Аргун о постановке "Асду" Аргун о постановке "Асду"

В Абхазском государственном театре идут работы над постановкой "Асду" по роману Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. Режиссер спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. В интервью радио Sputnik она рассказала о постановке."Изначально было сложно перебороть страхи, отношение к автору. Это великий классик, как Чехов, как Шекспир, как Пушкин. Ты понимаешь, что будет предвзятое отношение, потому что этот роман в Абхазии хорошо знают, и у каждого о нем свое впечатление. Сложно из романа сделать спектакль, потому как надо сделать пьесу", – рассказала Аргун. Работа над созданием пьесы велась со сценаристом Зандой Какалия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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