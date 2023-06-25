https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/kulturnaya-afisha-abkhazii-padenie-v-krasku-i-multfilmy-na-rodnom-yazyke-1046534646.html

Культурная афиша Абхазии: падение в краску и мультфильм на родном языке

Культурная афиша Абхазии: падение в краску и мультфильм на родном языке

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T19:00+0300

2023-06-25T19:00+0300

2023-06-25T22:01+0300

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На следующей неделе, с 26 июня по 2 июля, в Абхазии запланировано множество культурных мероприятий для детей и взрослых. Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в ЦВЗ Сухума продолжится выставка художницы Марии Пилия “Упала в краску”. Экспозиция будет открыта до 30 июня.26 июня в 20:00 в Пицундском храме состоится благотворительный концерт в поддержку пицундской музыкальной школы. Выступят Саид Гобечия (баритон) и Лука Гаделия (орган).Концерты органной музыки в храме ожидаются 30 июня в 17:00, а также 2 июля в 17:00 и 20:00.27 июня в 19:00 в Абхазском драмтеатре покажут спектакль “Пешком” в постановке Валерия Кове.В Государственной филармонии 27 июня в 20:00 состоится концерт “Apsny-Star”. А 29 июня в 19:00 - показ мультфильма “Шапка из скорлупы” ("Кәтаӷьцәахылҧа" - прим.)28 июня в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “Синьор из высшего общества”.В РУСДРАМе на предстоящей неделе ожидается три спектакля.30 июня в 19:00 - “Софичка”1 июля в 19:00 - “Мама”2 июля в 19:00 - “Ревизор”.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/upala-v-krasku-vystavka-marii-piliya-otkrylas-v-abkhazii-1046498788.html

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