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Культурная афиша Абхазии: падение в краску и мультфильм на родном языке
Культурная афиша Абхазии: падение в краску и мультфильм на родном языке
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T19:00+0300
2023-06-25T19:00+0300
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На следующей неделе, с 26 июня по 2 июля, в Абхазии запланировано множество культурных мероприятий для детей и взрослых. Сария Кварацхелия, SputnikНа предстоящей неделе в ЦВЗ Сухума продолжится выставка художницы Марии Пилия “Упала в краску”. Экспозиция будет открыта до 30 июня.26 июня в 20:00 в Пицундском храме состоится благотворительный концерт в поддержку пицундской музыкальной школы. Выступят Саид Гобечия (баритон) и Лука Гаделия (орган).Концерты органной музыки в храме ожидаются 30 июня в 17:00, а также 2 июля в 17:00 и 20:00.27 июня в 19:00 в Абхазском драмтеатре покажут спектакль “Пешком” в постановке Валерия Кове.В Государственной филармонии 27 июня в 20:00 состоится концерт “Apsny-Star”. А 29 июня в 19:00 - показ мультфильма “Шапка из скорлупы” ("Кәтаӷьцәахылҧа" - прим.)28 июня в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “Синьор из высшего общества”.В РУСДРАМе на предстоящей неделе ожидается три спектакля.30 июня в 19:00 - “Софичка”1 июля в 19:00 - “Мама”2 июля в 19:00 - “Ревизор”.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/upala-v-krasku-vystavka-marii-piliya-otkrylas-v-abkhazii-1046498788.html
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абхазия, новости, культура
Культурная афиша Абхазии: падение в краску и мультфильм на родном языке
19:00 25.06.2023 (обновлено: 22:01 25.06.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
На следующей неделе, с 26 июня по 2 июля, в Абхазии запланировано множество культурных мероприятий для детей и взрослых.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На предстоящей неделе в ЦВЗ Сухума продолжится выставка художницы Марии Пилия “Упала в краску”. Экспозиция будет открыта до 30 июня.
26 июня в 20:00 в Пицундском храме состоится благотворительный концерт в поддержку пицундской музыкальной школы. Выступят Саид Гобечия (баритон) и Лука Гаделия (орган).
Концерты органной музыки в храме ожидаются 30 июня в 17:00, а также 2 июля в 17:00 и 20:00.
27 июня в 19:00 в Абхазском драмтеатре покажут спектакль “Пешком” в постановке Валерия Кове.
В Государственной филармонии 27 июня в 20:00 состоится концерт “Apsny-Star”. А 29 июня в 19:00 - показ мультфильма “Шапка из скорлупы” ("Кәтаӷьцәахылҧа" - прим.)
28 июня в 19:00 Абхазский молодежный театр покажет спектакль “Синьор из высшего общества”.
В РУСДРАМе на предстоящей неделе ожидается три спектакля.
30 июня в 19:00 - “Софичка”
2 июля в 19:00 - “Ревизор”.