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Спокойная и культурная: как российский специалист оценил архитектуру Абхазии

Спокойная и культурная: как российский специалист оценил архитектуру Абхазии

Преподаватель Московского архитектурного института Глеб Соболев посетил Абхазию и встретился с учениками Республиканского дома детского творчества "Айнар". 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T17:47+0300

2023-06-25T17:47+0300

2023-06-25T17:47+0300

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Российский архитектор Глеб Соболев впервые побывал в Абхазии, когда ему было девять лет. Спустя десятилетия он вновь вернулся в республику и взглянул на нее по-новому, в том числе, с профессиональной точки зрения. Соболев провел аналогию между Абхазией и Сочи. По его мнению, в архитектурном плане республика культурнее соседнего российского города, и спокойнее. Он также оценил то, что в стране удалось сохранить немало зданий 1970-х и 1980-х годов постройки, а на улицах чисто. В Сухуме Соболев прочитал лекцию "Слова и дома", посвященную связи языка, архитектуры и пространственного мышления, ученикам дома детского творчества "Айнар". Во время этой встречи он подчеркнул важность сохранения не только абхазского языка, но и местной архитектуры.

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