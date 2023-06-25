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Выпускной отметили в Гудаутском районе
Выпускной отметили в Гудаутском районе
В 2023 году в школах Гудаутского района 245 выпускников, 11 из них завершили учебу на отлично. 25.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-25T21:48+0300
2023-06-25T21:48+0300
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СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выпускной бал прошел в Гудаутском районе в воскресенье, 25 июня.Перед началом торжественной части вечера руководство района и представители общественности возложили цветы у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Замминистра просвещения Ада Кварчелия поздравила выпускников с окончанием школы.“Вы уже вступили во взрослый этап жизни, уже выбрали свою стезю. Мы уверены, что вы все стали достойными людьми, пополнили свой багаж знаний. Желаю вам успехов, я даже не сомневаюсь в вашем блестящем будущем. В добрый путь”, - пожелала Кварчелия.На выпускном балу выступили певцы абхазской эстрады и танцевальные ансамбли.В 2023 году в школах Гудаутского района 245 выпускников, 11 из них завершили учебу на отлично. Отличившихся наградили грамотами. В целом в Абхазии в 2023 году школы окончили 1777 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/vypuskniki-o-poslednem-zvonke-rydalo-polklassa--1045983071.html
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абхазия, новости, гудаутский район
Выпускной отметили в Гудаутском районе
21:48 25.06.2023 (обновлено: 21:59 25.06.2023)
В 2023 году в школах Гудаутского района 245 выпускников, 11 из них завершили учебу на отлично.
СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выпускной бал прошел в Гудаутском районе в воскресенье, 25 июня.
Перед началом торжественной части вечера руководство района и представители общественности возложили цветы у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Затем организованная колонна из вчерашних школьников прошлась по центральной улице города и направилась в парк “Гуда и Ута”, где их ждала концертная программа.
Замминистра просвещения Ада Кварчелия поздравила выпускников с окончанием школы.
“Вы уже вступили во взрослый этап жизни, уже выбрали свою стезю. Мы уверены, что вы все стали достойными людьми, пополнили свой багаж знаний. Желаю вам успехов, я даже не сомневаюсь в вашем блестящем будущем. В добрый путь”, - пожелала Кварчелия.
На выпускном балу выступили певцы абхазской эстрады и танцевальные ансамбли.
В 2023 году в школах Гудаутского района 245 выпускников, 11 из них завершили учебу на отлично. Отличившихся наградили грамотами. В целом в Абхазии в 2023 году школы окончили 1777 человек.