https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/vypusknoy-otmetili-v-gudautskom-rayone-1046537433.html

Выпускной отметили в Гудаутском районе

Выпускной отметили в Гудаутском районе

В 2023 году в школах Гудаутского района 245 выпускников, 11 из них завершили учебу на отлично. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T21:48+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Выпускной бал прошел в Гудаутском районе в воскресенье, 25 июня.Перед началом торжественной части вечера руководство района и представители общественности возложили цветы у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Замминистра просвещения Ада Кварчелия поздравила выпускников с окончанием школы.“Вы уже вступили во взрослый этап жизни, уже выбрали свою стезю. Мы уверены, что вы все стали достойными людьми, пополнили свой багаж знаний. Желаю вам успехов, я даже не сомневаюсь в вашем блестящем будущем. В добрый путь”, - пожелала Кварчелия.На выпускном балу выступили певцы абхазской эстрады и танцевальные ансамбли.В 2023 году в школах Гудаутского района 245 выпускников, 11 из них завершили учебу на отлично. Отличившихся наградили грамотами. В целом в Абхазии в 2023 году школы окончили 1777 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230525/vypuskniki-o-poslednem-zvonke-rydalo-polklassa--1045983071.html

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